lunes 8  de  diciembre 2025
Fútbol

Real Madrid confirma la baja por varios meses de uno de sus defensores

El Real Madrid confirmó este lunes que el defensa brasileño Eder Militao sufre una rotura en el bíceps femoral tras sentir molestias en la derrota ante el Celta

Los jugadores del Real Madrid calientan antes del partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el RC Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 7 de diciembre de 2025.&nbsp;

Los jugadores del Real Madrid calientan antes del partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el RC Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 7 de diciembre de 2025. 

Thomas COEX / AFP

El Real Madrid confirmó este lunes que el defensa brasileño Eder Militao sufre una rotura en el bíceps femoral tras sentir molestias en la derrota ante el Celta (2-0) el domingo en el Bernabéu, una lesión que le tendrá de bajos varios meses.

Las pruebas médicas a las que fue sometida Militao este lunes revelaron que el central brasileño sufre "una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal", informó el club blanco en un comunicado.

Lee además
El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé, reacciona con la cabeza dentro de su camiseta durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el RC Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 7 de diciembre de 2025.
Fútbol

Real Madrid sufre otro descalabro incomprensible en LaLiga
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el primer gol de su equipo durante un partido de la liga española contra el Getafe CF en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, el 19 de octubre de 2025. 
FÚTBOL

Real Madrid regresa al camino del triunfo con goleada en San Mamés

Según la prensa española, el central de 27 años estaría de baja entre tres y cuatro meses y, por lo tanto, se perderá el miércoles el partido contra el Manchester City de la 6ª jornada de la Liga de Campeones.

Se trata de la tercera vez que el futbolista acude a la enfermería esta temporada.

En la primera, tuvo una contusión que le hizo perderse el partido de Champions ante el Almaty y luego el 18 de noviembre, en el partido Brasil-Túnez,; sufrió la rotura del aductor de la pierna derecha.

En el pasado, Militao ya sufrió lesiones graves, incluidas dos roturas de los ligamentos de la rodilla, que le impidieron disputar más de 20 partidos con el club blanco en las dos últimas temporadas.

Esta lesión se una a las numerosas bajas de los blancos en defensa: Dani Carvajal (artroscopia en la rodilla derecha), Trent Alexander-Arnold (rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo), Dean Huijsen (problemas en la rodilla), David Alaba (molestias en el sóleo derecho) y Ferland Mendy (rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha).

El cuadro merengue sólo tiene sanos en la zaga a Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Álvaro Carrreras y Fran García, estos dos últimos expulsados el domingo en la derrota frente al Celta (2-0), por lo que tampoco estarán disponibles el fin de semana.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Crece la preocupación en Monterrey por la posible partida de Sergio Ramos

Xabi Alonso resta importancia a los rumores sobre su futuro en el Real Madrid

El Deportivo: Inter Miami hace historia, Real Madrid pierde la cima y Verstappen obliga a cierre de película

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump rescata a 62,000 niños migrantes víctimas de tráfico y abuso: "No los estaban buscando"

Foto de referencia, la policía acordona la escena de un crimen durante la investigación.
SUCESO

Confirman la identidad de un matrimonio fallecido en un tiroteo al suroeste de Miami-Dade

Migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, visto desde Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 25 de abril de 2024.
INMIGRACIÓN

Asesores de Biden advirtieron que sus políticas podían generar "caos y crisis humanitaria" en la frontera

Precio de la gasolina desciende a 2.92 dólares esta semana en Florida. 
PRÓXIMO AJUSTE

Precio de la gasolina en Florida baja a $2.92, pero AAA advierte un inminente repunte

Imagen referencial.
ESTAFAS

Alerta en Broward: Falsos agentes exigen dinero electrónico a familiares de detenidos

Te puede interesar

Imagen referencial.
ESTAFAS

Alerta en Broward: Falsos agentes exigen dinero electrónico a familiares de detenidos

Por Daniel Castropé
La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
NORUEGA

Primeros jefes de Estado y la familia de María Corina Machado llegan a Oslo a la entrega del Nobel

José Manuel Carvajal, reconocido popularmente como El Taiger.
JUICIO

Avanza proceso judicial contra acusado del homicidio del El Taiger

Migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, visto desde Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 25 de abril de 2024.
INMIGRACIÓN

Asesores de Biden advirtieron que sus políticas podían generar "caos y crisis humanitaria" en la frontera

Viñedos en California, un estado gobernado por el radicalismo de izquierda que ha destruido la agricultura y las empresas con sus nefastas políticas económicas.
RESPALDO/ AGRICULTURA

Trump anuncia paquete de ayuda de $12.000 millones para agricultores estadounidenses