Real Madrid sufre otro descalabro incomprensible en LaLiga

El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé, reacciona con la cabeza dentro de su camiseta durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el RC Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 7 de diciembre de 2025.

El Real Madrid sufrió una dura derrota este domingo tras caer 2-0 ante el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu, un resultado que deja al conjunto blanco a cuatro puntos del líder FC Barcelona, que el sábado venció 5-3 al Betis en Sevilla.

El protagonista del encuentro fue el sueco Williot Swedberg, autor de un doblete en los minutos 54 y 90+3 para sellar una victoria histórica del equipo gallego en terreno madridista.

El partido se complicó aún más para el Real Madrid debido a las expulsiones de Fran García (64') y Álvaro Carreras (90+2'), que dejaron al conjunto merengue con nueve jugadores en los últimos minutos del encuentro.

A la mala tarde se sumó la lesión de Eder Militao en el minuto 20, que vuelve a encender las alarmas en la enfermería del club blanco, ya afectado por numerosas bajas esta temporada.

Con este resultado, LaLiga se aprieta en la parte alta y el Barcelona amplía su ventaja en la clasificación, mientras el Celta logra una valiosa victoria en su lucha por escalar posiciones