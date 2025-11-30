lunes 1  de  diciembre 2025
FÚTBOL

Real Madrid empata en Girona y cede el liderato al Barcelona

El Real Madrid ha visto evaporarse en poco más de un mes la ventaja de cinco puntos que había adquirido respecto al Barça después de ganarle el Clásico

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, hace un gesto durante un partido ante el Mallorca, el 30 de agosto de 2025.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, hace un gesto durante un partido ante el Mallorca, el 30 de agosto de 2025.

PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GIRONA.- El Real Madrid no pudo pasar del empate 1-1 en su visita al Girona este domingo en la 14ª jornada de LaLiga española, donde cedió el liderato al FC Barcelona, que en la víspera había ganado 3-1 al Alavés.

El Barça se había colocado líder provisional después de ese partido y ahora lo es en firme, con un punto de ventaja sobre los merengues, que necesitaban ganar en el estadio de Montilivi para recuperar su lugar en la cima de la clasificación.

Lee además
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.
FÚTBOL

Presidente del Real Madrid confirma que el club busca un accionista minoritario
El centrocampista inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, celebra luego de anotar un gol en un partido de la Champions League, el 22 de octubre de 2025.
FÚTBOL

Real Madrid sufre en Elche para salvar un punto y el liderato

El Real Madrid ha visto evaporarse en poco más de un mes la ventaja de cinco puntos que había adquirido respecto al Barça después de ganarle el Clásico a finales de octubre.

Embed

Son ya tres los empates consecutivos que lleva el equipo de Xabi Alonso en el campeonato español (Rayo y Elche, antes de este domingo), lo que arroja muchas dudas sobre el estado del equipo, que sufrió además el miércoles de esta semana para sacar adelante (4-3) su visita al Olympiakos en la Liga de Campeones.

Un certero disparo del marroquí Azzedine Ounahi había adelantado al Girona al borde del descanso (minuto 45) y el Real Madrid solo pudo empatar con un penal, provocado por el brasileño Vinicius Jr y transformado por Kylian Mbappé.

El astro francés suma así su decimocuarto gol de esta Liga, destacándose todavía más en lo alto de la tabla de máximos anotadores, donde sus primeros perseguidores están a seis tantos.

Mbappé cierra una gran semana en el plano individual, después de haber firmado los cuatro goles de su equipo en el triunfo europeo en Atenas, pero el balance general queda empañado por la sensación de crisis que rodea al club.

Betis gana derbi ante el Sevilla

El Betis salió victorioso del estadio de su vecino Sevilla por 2-0 este domingo en la 14ª jornada de LaLiga, en un duelo de máxima rivalidad que estuvo incluso unos quince minutos interrumpido por lanzamiento de objetos desde la grada.

Los dos tantos verdiblancos llegaron en la segunda mitad y tuvieron a Pablo Fornals como figura del partido, primero marcando un golazo en el 54 y luego sirviendo un balón para que Sergi Altimira pusiera en el 69 el segundo y definitivo.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Un Real Madrid en apuros visita a un Olympiacos amenazado por la crisis

Mbappé firma un espectacular póker y el Real Madrid vence al Olympiacos en un partido de infarto

¿Kylian-dependencia en el Real Madrid? Los datos y el juego señalan que sí

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nasry Asfura, del Partido Nacional.  video
ELECCIONES

Candidato favorito de Trump encabeza presidenciales de Honduras, según datos parciales

El autoritario Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
CONFLICTO

Ultimátum de Trump a Maduro: O hablamos o lo haremos "por las malas"

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU, 
SEGURIDAD HEMISFÉRICA

US Deployment in the Caribbean Strikes at Cartel de los Soles Allies

Rusia suspende de nuevo vuelos.
CONFLICTO

Desde Rusia cancelan vuelos turísticos hacia Venezuela y los redirigen a Cuba, tras advertencia de Trump

El Dr. Eduardo Padrón.
ENTREVISTA

"Miami no puede ser una ciudad global sin ser justa"

Te puede interesar

Nasry Asfura, del Partido Nacional.  video
ELECCIONES

Candidato favorito de Trump encabeza presidenciales de Honduras, según datos parciales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
EEUU

Trump afirma que suspensión de decisiones de asilo en EEUU tomará "mucho tiempo"

La fiscal general Pam Bondi.
SEGURIDAD

Fiscal de EEUU advierte: "Te perseguiremos si eres narcoterrorista venezolano"

Asdrúbal Aguiar en el show Venezuela late, el domingo 30 de noviembre. 
ENTREVISTA

La reconstrucción de la confianza y lo que viene en Venezuela, el reto que analiza Asdrúbal Aguiar

El gobierno del presidente español, el socialista Pedro Sànchez.  video
RECHAZO

España se moviliza contra Pedro Sánchez en medio de escándalos judiciales