sábado 29  de  noviembre 2025
FÚTBOL

Barcelona remonta ante el Alavés y vuelve a ser líder provisional

Con 34 puntos, el Barcelona recupera el liderato provisional de LaLiga, a la espera de la visita del domingo del Real Madrid (32 puntos) al Girona (18º)

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (nº 10), celebra el primer gol de su equipo junto al centrocampista español Fermín López (nº 16) y el delantero inglés Marcus Rashford (nº 14) durante el partido de Liga contra el Elche CF en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, el 2 de noviembre de 2025.

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (nº 10), celebra el primer gol de su equipo junto al centrocampista español Fermín López (nº 16) y el delantero inglés Marcus Rashford (nº 14) durante el partido de Liga contra el Elche CF en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, el 2 de noviembre de 2025.

MANAURE QUINTERO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- Todavía adolorido por el revés del martes en Londres ante el Chelsea, el FC Barcelona curó sus heridas con una victoria trabajada ante el Alavés (3-1) este sábado en la 14ª jornada de LaLiga española.

Fue, además, con remontada incluida, ya que Pablo Ibáñez adelantó al Alavés en el primer minuto y luego llegaron el empate de Lamine Yamal (8') y dos tantos de Dani Olmo (26', 90+3').

Fotografía tomada el 14 de noviembre de 2025 que muestra la construcción del nuevo estadio Camp Nou del FC Barcelona en Barcelona.
Esta fotografía tomada el 1 de julio de 2022 muestra el logotipo de Spotify Technology SA en la pancarta de la entrada del estadio Camp Nou de Barcelona.
"Nos sorprendió ese gol del Alavés, pero hemos resuelto muy bien la situación. Jugamos con nuestras ideas, hemos dominado y nos hemos llevado la victoria", resumió Olmo en sus declaraciones a DAZN después del partido.

Con 34 puntos, el Barça recupera el liderato provisional de LaLiga, a la espera de la visita del domingo del Real Madrid (32 puntos), ahora segundo, al Girona (18º).

La magia del Camp Nou volvió a funcionar para el equipo azulgrana, que una semana después de volver a su estadio con una goleada al Athletic volvió a llevarse los tres puntos ante un equipo vasco, en un estadio que sigue en obras y que puede acoger por ahora a poco más de 45.000 espectadores de los 105.000 que se esperan cuando esté terminado a mediados de 2027.

El Alavés, decimocuarto clasificado, sorprendió en el primer minuto de partido este sábado, adelantándose con un tanto de Ibáñez en un saque de esquina, pero el Barcelona no tardó en reaccionar: en el 8 Yamal empató con un potente zurdazo y en el 26 Olmo puso por delante a los catalanes al batir a Antonio Sivera con un tiro por debajo.

En ambos casos, el balón fue servido por el brasileño Raphinha, que reapareció el pasado fin de semana después de dos meses de baja por lesión.

Yamal estuvo a punto de ampliar la cuenta antes del descanso, pero envió al palo en el 43.

"Muchas cosas por mejorar"

En la segunda mitad, el Barça tuvo varios sustos del Alavés, especialmente cuando en el 76 estuvo a punto de empatar el argentino Lucas Boyé, pero el central Pau Cubarsí metió el pie justo a tiempo.

El guardameta Joan García también frenó a los vitorianos en sus acercamientos más peligrosos.

En el 90+2, con el Alavés volcado, Olmo mató definitivamente el partido con el 3-1, en un mano a mano tras ser asistido por Yamal.

"Estoy feliz por los tres puntos, pero tenemos muchas cosas por mejorar. Hemos tenido oportunidades y no las hemos aprovechado. Eso es algo que hay que mejorar", admitió el entrenador Hansi Flick.

Además de la victoria, la hinchada azulgrana tuvo otra alegría esta semana con la reaparición de su mediocampista Pedri, que se había lesionado en un muslo en la derrota de finales de octubre en el Clásico ante el Real Madrid.

En el primer partido del sábado, el Mallorca (15º) desaprovechó una ventaja de dos tantos, lograda por un doblete de su jugador kosovar Vedat Muriqi, para terminar empatando 2-2 en casa ante el Osasuna (17º), que selló la igualada definitiva con un gol del franco-camerunés Enzo Boyomo ya en el descuento final (90+2).

FUENTE: AFP

