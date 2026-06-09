martes 9  de  junio 2026
Fútbol

Benfica abre una nueva etapa: Mourinho se despide, tras confirmar ir al Real Madrid

Benfica confirmó la salida de José Mourinho, cada vez más cerca de regresar al Real Madrid, y anunció un acuerdo con Marco Silva para asumir el banquillo lisboeta.

El entrenador portugués José Mourinho, en ese entonces del Fenerbahce, gesticula durante un partido, el 24 de febrero de 2025.

El entrenador portugués José Mourinho, en ese entonces del Fenerbahce, gesticula durante un partido, el 24 de febrero de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Benfica confirmó este martes la salida de José Mourinho y anunció un acuerdo con Marco Silva para convertirse en su nuevo entrenador, en una operación que deja al técnico portugués a un paso de regresar al banquillo del Real Madrid.

La entidad lisboeta informó, a través de comunicados remitidos a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios de Portugal (CMVM), que el club español formalizó su intención de contratar a Mourinho mediante el pago de una cláusula de rescisión valorada en 15 millones de euros. Además, el entrenador ya habría dado su consentimiento para completar el traspaso.

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El anuncio llega pocos días después de la reelección de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid. Durante la campaña, el dirigente blanco había señalado públicamente a Mourinho como su principal candidato para asumir nuevamente las riendas del equipo, al que ya dirigió entre 2010 y 2013.

Mientras tanto, el Benfica no perdió tiempo en buscar reemplazo. El club alcanzó un acuerdo con Marco Silva para firmar un contrato por dos temporadas, con opción de ampliarlo hasta la campaña 2028-2029. Solo resta la formalización definitiva del vínculo para que el técnico asuma oficialmente el cargo.

La llegada de Silva era una posibilidad que la prensa portuguesa daba prácticamente por cerrada desde hace varios días. El entrenador, de 48 años, quedó libre recientemente tras concluir su etapa al frente del Fulham, equipo al que llevó al undécimo puesto en la última edición de la Premier League.

Con una amplia experiencia en el fútbol inglés desde 2017, Marco Silva regresará ahora a su país después de casi una década en el extranjero. Su última experiencia en Portugal fue al frente del Sporting de Lisboa, club que abandonó en 2017.

La confirmación de la salida de Mourinho coincide además con el anuncio oficial del Real Madrid sobre la marcha de Álvaro Arbeloa, entrenador del equipo desde enero, un movimiento que refuerza las expectativas de que el regreso del técnico portugués al Santiago Bernabéu será oficializado en los próximos días.

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