Real Madrid: Los cuatro contundentes mensajes de Zidane

"Nosotros vamos a luchar y yo el primero como entrenador. Siempre he dicho que soy un afortunado de estar aquí y no lo voy a dejar", dijo en la conferencia ante el Huesca por LaLiga, competición en la que marchan terceros -con los mismo 40 puntos que el Barcelona- a 10 unidades del líder Atlético de Madrid.

1.- Exige respeto

Zidane pidió más respeto para el y la plantilla del Real Madrid tras la temporada del altibajos que está teniendo el equipo blanco.

"Un día estoy fuera o un poco dentro, luego al día siguiente si empatamos o perdemos estoy fuera", relató un enfadado estratega de los merengues, insistiendo en que "me reivindico con los jugadores en que nos dejen trabajar".

Y es que el Real Madrid no ha podido hilvanar una cadena de triunfos desde diciembre cuando -entre todas las competiciones- ganó seis juegos del 5 al 23 del último mes del 2020.

2.- Zidane no renunciará

Ante la irregularidad del Real Madrid en 2021 (dos victorias, un empate y tres derrotas) son muchas las insinuaciones en redes sociales, y haste en algunos medios, de que Zidane está en la cuerda floja.

Son varios los que especulan que otro resultado adverso puede conllevar a la renuncia del francés, quien ya decidió apartarse del club blanco en 2018. Sin embargo, en esta ocasión un adiós voluntario no está en los planes.

"Nos merecemos terminar la temporada con esta plantilla. Se habla de muchas cosas, de cambiar al entrenador y lo otro. No lo sé. Yo soy un afortunado. Si la gente quiere que lo deje, yo no lo voy a dejar. Y los jugadores, tampoco. Se habla mucho de situación incómoda. No estamos muy finos, es verdad, pero estamos animados a cambiar la situación".

real madrid.jpg El Real Madrid necesitaba ganar en el estadio Martínez Valero de Elche pero tropezó con un empate AFP

3.- Cambios para la próxima temporada

El Madrid, que ha trastabillado en la Liga, es tema de debate desde que el pasado 20 de enero fue eliminado de la Copa del Rey (2-1) por el Alcoyano, de Segunda B (Tercera división). Además, cayó ante el Levante 1-2 en liga el sábado pasado y su entrenador Zidane sabe que no están luciendo como se espera haga el conjunto merengue.

Pero por ahora, no habrá cambios en el plan de Zidane. Eso sí, el entrenador advirtió que para la venidera temporada seguramente si los haya. Incluso, dejó entrever que no sabe si los moviemientos en el equipo también lo incluyan a él.

"Si hay cosas que no funcionan hay que verlo con el primer responsable. El año que viene seguro que hay que hacer algo, hay que cambiar. Pero este año se merece seguir y dar la cara. Y tenemos que poner nuestra cara a la afición. Nosotros estamos aquí y vamos a pelear por la afición. Sé que es una afición que quiere mucho al equipo. Queremos ganar y jugar bien al fútbol".

4.- Con la mira en Champions y LaLiga

Si bien enero ha sido un mes duro para el Real Madrid, aun están en dos de las tres competencias de la temporada: LaLiga y La Champions.

En el torneo doméstico son terceros, a 10 puntos del Atlético, pero Zidane destacó algo: "El año pasado la Liga la ganamos nosotros, entonces tenemos el derecho a pelear nuestra liga este año, por lo menos este año", aseguró. "Yo confío en todos. En LaLiga confío también. Hay 54 puntos aún en juego. Hay dos competiciones y las vamos a pelear hasta el final".