Real Madrid pierde mucho con tan solo un empate frente al Osasuna

La visita del Real Madrid a El Sadar Stadium in Pamplona, quedará con un recuerdo muy lamentable para el madridismo en toda su expresión. Aunque lograron sacar un punto ante el Osasuna con el empate 1-1, pierden mucho más al posiblemente desprenderse de la cima este fin de semana y además, no poder contar con el inglés Jude Bellingham .

El centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, fue expulsado supuestamente por un menosprecio o insulto tras una protesta en el minuto 39 de juego cuando su equipo ganaba 1-0 al Osasuna en partido correspondiente a la 24ª jornada de LaLiga.

Jude Bellingham (11).jpg El inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un desafío ante el Manchester City, el 11 de febrero de 2025. AFP

El británico intercambió algunas palabras con el árbitro José Munuera Montero, quien no dudó en sacar la tarjeta roja. Se trata de la segunda tarjeta roja de Bellingham como jugador del Real Madrid desde que llegó procedente del Borussia Dortmund en 2023.

La primera fue en marzo pasado tras discutir con el colegiado Jesús Gil Manzano después de un empate 2-2 ante el Valencia en liga.

Tras la reanudación, Osasuna buscó más el empate aprovechando la superioridad numérica, y al final llegó mediante una pena máxima después de que Budimir recibiera un pisotón del francés Eduardo Camavinga.

El propio jugador croata disparó desde los once metros a la izquierda para engañar completamente al belga Thibaut Courtois.

Real Madrid no pega una desde su carta contra el arbitraje

Esta polémica llega después de que el Real Madrid enviara el 3 de febrero una carta a la federación española criticando duramente el sistema arbitral al que llegó a tildar de "corrupto", tras un polémico arbitraje en la derrota del equipo merengue ante el Espanyol (1-0).

Antes de enviar la carta, el Madrid había gozado de decisiones como: 10 penaltis a favor, cero penas máximas en contra, dos jugadores expulsados y 3 rivales con cartulina roja. Mientras que, después de la carta, el cuadro merengue sufre con la ausencias de penales a favor, 2 penaltis en contra, 1 jugador expulsado y cero rivales amonestados con la cartulina roja.

Ancelotti se pronunció a los últimos tres encuentros que disputó el Real Madrid en La Liga.

"En los últimos tres partidos han pasado cosas que no han tenido que pasar", mencionó el técnico italiano.

Por su parte, explicó lo que sucedió con la expulsión de Bellingham.

¿Qué hizo Bellingham para ver la roja?

"Le dijo 'F**k off', que en español significa 'no me j*d@s' y eso quizás lo malinterpretó el árbitro", dijo Ancelotti.

"sería partidario de hablar con el árbitro, no con Bellingham. Le ha dicho 'si esto es falta eso era penalti, no me jodas'", contó el entrenador. "No ha hecho nada para ser expulsado, absolutamente nada, se ha equivocado en la traducción y nada más".

Lo cierto es que Jude no podrá estar para la duelo de la próxima jornada contra el Girona.

El equipo blanco, que lleva tres encuentros seguidos sin ganar el campeonato español, podría perder la cima de la tabla de clasificación si el Atlético de Madrid, con dos puntos menos, se impone también este sábado al Celta de Vigo (13º) en el Metropolitano.