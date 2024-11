Real Madrid puede tener la solución a sus problemas con un jugador venezolano

Jon Aramburu, lateral diestro de 22 años de la Real Sociedad, se ha convertido en una de las revelaciones de LaLiga EA Sports en este inicio de curso. Tanto es así que se ha hablado de él como posible recambio de Dani Carvajal en el Real Madrid. No obstante, ahora es el Inter de Milán el que amenaza su continuidad en el conjunto donostiarra.

En esa fecha contra el Barcelona, Aramburu lució inquebrantable. Tanto que el conjunto dirigido por Hans Flick no pudo crear ocasiones de gol desde su posición. La Real Sociedad ganó por la mínima y aguantaron el ataque culé, que en la temporada es sumamente demoledor.

Venezuela - Canadá.jpg Ismael Kenneth Jordan Koné, de Canadá, consuela a Jon Aramburu, de Venezuela, tras el partido de cuartos de final de la Copa América, definido por penales el viernes 5 de julio de 2024 en Arlington, Texas. AP Foto/Julio Cortez

Ahora, volviendo al Real Madrid... El esquema de Carlo Ancelotti no tiene respuestas ante la salida prematura de Carvajal. Lucas Vasquez no logra ser de confianza en la escena. Sufren mucho en esa posición y es obvio que la oficina merengue necesita moverse en el mercado de invierno para solucionar esa falla.

El Vinotinto no tiene un valor de mercado definido según su club, pero sitios especializados en esta área, como Transfermarkt, le atribuyen un precio de €5 millones. Jon Aramburu renovó su contrato con la Real Sociedad en 2024 hasta el año 2027, y medios como Mundo Deportivo mencionaron en su momento que el club estableció una cláusula de rescisión de €50 millones, una medida entendida como una salvaguarda para uno de sus jóvenes más prometedores.

Real Madrid también tiene otras opciones

Ahora, Real Madrid tiene varias cartas para el lateral. El club merengue sigue su incansable búsqueda de jóvenes talentos que puedan asegurar el futuro merengue. En su objetivo de reforzar la defensa, el club ha fijado su atención en un jugador que podría cubrir una de sus posiciones más vulnerables.

El nombre que se perfila como candidato es el de Jorrel Hato, joven estrella del Ajax. Hato, de tan solo 18 años, ha destacado en la Eredivisie por su capacidad para cubrir todo el flanco izquierdo y aportar al juego ofensivo del equipo. Con un estilo de juego directo y una madurez poco común para su temprana edad, ha llamado la atención de varios equipos de élite, incluido el Real Madrid.

Alexander Arnold es uno de los grandes deseos de Florentino Pérez desde hace mucho tiempo. Inicialmente, el Real Madrid iba a esperar a verano para ficharle gratis, pero cada vez cobra más fuerza la idea de llegar a un acuerdo en enero. El conjunto blanco tiene la sartén por el mango, porque el Liverpool se arriesga a no sacar ningún beneficio por el lateral derecho si se marcha sin renovar a partir del 1 de julio.

Castello Lukeba es una opción que gana enteros. El futbolista de 21 años del Leipzig es uno de los jóvenes más prometedores. La calidad y el potencial que ha demostrado hasta el momento augura que puede convertirse en uno de los mejores centrales del mundo en los próximos años. Una oportunidad que no quiere desaprovechar el Real Madrid. Ahora bien, las altas pretensiones del conjunto alemán dificultan la operación.

Laporte sigue en la agenda del Real Madrid. La directiva blanca ya se interesó en él el pasado verano tras el rendimiento demostrado durante la Eurocopa, pero no consiguieron llegar a un acuerdo. El internacional español quería abandonar la Saudí Pro League y regresar a España. Estaba incluso dispuesto a rebajarse el sueldo, pero el Al-Nassr no le concedió la carta de libertad. Todo apunta a que el conjunto saudí no cambiará de opinión y se mantendrá firme en su postura.