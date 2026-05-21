jueves 21  de  mayo 2026
Fútbol

Mourinho más cerca del Real Madrid: el técnico portugués inicia una nueva era hasta 2029

José Mourinho regresará al Real Madrid con contrato hasta 2029. El técnico portugués buscará reconstruir el vestuario, recuperar la disciplina y devolver al club su dominio competitivo en Europa.

El árbitro francés Francois Letexier muestra una tarjeta roja al entrenador portugués del SL Benfica, José Mourinho, durante el partido de fútbol de ida de la ronda eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF en el Estadio da Luz de Lisboa el 17 de febrero de 2026.&nbsp;

El árbitro francés Francois Letexier muestra una tarjeta roja al entrenador portugués del SL Benfica, José Mourinho, durante el partido de fútbol de ida de la ronda eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF en el Estadio da Luz de Lisboa el 17 de febrero de 2026. 

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El regreso de José Mourinho al Real Madrid está cada vez más cerca de hacerse oficial. Según informó el periodista Fabrizio Romano, el entrenador portugués firmará un contrato por tres temporadas, hasta junio de 2029, en una operación que incluye el pago de una cláusula de salida de siete millones de euros al Benfica.

La noticia marca uno de los movimientos más impactantes del fútbol europeo en 2026 y representa el retorno de un técnico que dejó una huella profunda en el conjunto blanco durante su primera etapa entre 2010 y 2013.

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La primera etapa de Mourinho cambió al Madrid

Cuando Mourinho llegó al Real Madrid, el club atravesaba años difíciles en Europa y sufría constantemente frente al Barcelona de Pep Guardiola. El portugués transformó la mentalidad competitiva del equipo y construyó una base que años más tarde terminaría conquistando múltiples Champions League.

Durante su primera etapa:

Ganó LaLiga 2011-12 con récord de 100 puntos.

Conquistó una Copa del Rey frente al Barcelona.

Alcanzó tres semifinales consecutivas de Champions.

Potenció figuras como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Ángel Di María.

Además, implantó un estilo basado en intensidad, presión y transiciones rápidas que devolvió al Madrid a la élite competitiva europea.

Un vestuario bajo la lupa

Según varios medios españoles, el principal objetivo de Mourinho será reconstruir el vestuario madridista, señalado en las últimas temporadas por conflictos internos, falta de liderazgo y problemas de convivencia entre estrellas.

El técnico portugués buscaría:

Recuperar la disciplina táctica.

Reforzar el compromiso defensivo.

Reducir tensiones internas.

Devolver agresividad competitiva al equipo.

La directiva considera que el actual plantel necesita una figura fuerte capaz de imponer autoridad y reordenar la dinámica interna.

El reto de manejar a las estrellas

Uno de los grandes desafíos para Mourinho será encontrar equilibrio entre figuras como:

Kylian Mbappé.

Vinícius Júnior.

Jude Bellingham.

La prensa española asegura que el entrenador considera que el equipo depende demasiado del talento individual y necesita una estructura táctica más sólida para volver a dominar Europa.

También existe expectativa sobre cómo será su relación con algunos líderes del vestuario, especialmente en una era donde los métodos de gestión son muy distintos a los de hace una década.

Un regreso que divide opiniones

Mientras parte de la afición celebra el regreso de un entrenador ganador y de fuerte personalidad, otros recuerdan las tensiones que marcaron el final de su primera etapa en el club.

Sin embargo, en el Real Madrid creen que Mourinho puede repetir el impacto que tuvo en 2010: transformar un equipo talentoso en una plantilla ferozmente competitiva.

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