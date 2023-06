Según fuentes familiarizadas con el tema, le informaron al Diario The Athletic, que Ancelotti pidió al inglés Harry Kane para reforzar su ataque la próxima temporada.

La directiva le dijo al técnico italiano que intentarían que eso sucediera, aunque se destacaron las dificultades. The Athletic publicó previamente sobre el interés de larga data del Manchester United, pero queda por ver si el presidente del Tottenham, Daniel Levy, sancionaría una venta. No hay ningún deseo en el Tottenham de vender a Kane, pero no tiene contrato el próximo verano y podría irse en una transferencia gratuita.

benzema9.jpg EL delantero francés Karim Benzema celebra un gol anotado con el Real Madrid AFP / Thomas COEX

Cuando se le preguntó sobre Kane el sábado, Ancelotti dijo: "Siempre he dicho que Kane es un gran jugador, pero juega en el Tottenham y tenemos que respetar al jugador y al Tottenham".

La segunda parte del plan es también contar con el fichaje potencial de Jude Bellingham, y se considera que una transferencia propuesta va por buen camino. El Real Madrid sigue en conversaciones con el Borussia Dortmund.

Tener un Tridente ofensivo de Vinicius, Kane y Bellingham, propondría un ataque de miedo. El mercado solo apenas comienza para el Real Madrid, pero se presume que será la movida que esperan los seguidores, desde que contrataron a Cristiano Ronaldo, Kaká y Benzema en la misma ventana.