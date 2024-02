Receptor de los Marlins, un líder para Panamá en la Serie del Caribe Miami 2024

"Contento de estar en Miami, esta vez me toca jugar la Serie del Caribe en el estadio del equipo que me adquirió en cambio. Estoy emocionado, he venido muchas veces aquí a jugar de visitante, pero ojalá ya pronto este incorporado con los Marlins y tengamos un buen año", dijo el receptor en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.