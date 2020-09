Recuerdo que ese domingo me preparaba para asistir al estadio para el encuentro contra los Bravos de Atlanta a las 1:10 p.m. cuando recibí una llamada de un amigo para preguntar sobre un pelotero que había muerto y me dice: “¿Los Marlins tienen un jugador de apellido Fernández?”

Mis manos comenzaron a temblar y sentí que el corazón se me fue a los pies. Solté el teléfono, corrí para encender el televisor y nada, y momentos después escuché el sonido del “ping” de un email en mi computadora. Era un escueto comunicado de parte de la organización de los Marlins que el encuentro fue suspendido ante la muerte de su as. No pudo contener las lágrimas al pensar como una luz se apagó antes de brillar con toda su intensidad.

José Fernández El lanzador cubano José Fernández, quien falleció en 2016 en una accidente marítimo, celebró un out FOTO: TOM DIPACE – UNANIMO DEPORTES

Todavía cuatro años después me duele recordar el momento al escribir estas líneas.

Fernández estaba junto a dos amigos en una lancha de 32 pies que se estrelló contra un embarcadero en South Beach, un popular destino turístico en Miami Beach, causándoles la muerte de forma instantánea.

“No hay palabras para describir cómo se siente esta organización”, dijo el entonces presidente de los Marlins, David Samson, horas después en una conferencia de prensa en el Marlins Park, donde estuvieron jugadores, directivos y el mánager Don Mattingly. “José era alguien a quien conocemos desde que era un joven escogido en el draft, y creo que cuando hablas de una tragedia como ésta, no hay palabras que vengan a la mente…. no hay palabras de consuelo”.

“Fue una de las grandes estrellas jóvenes de nuestro deporte que tuvo un impacto dramático dentro y fuera del campo desde su debut en 2013”, dijo el comisionado Rob Manfred en un comunicado.

Fernández, quien fue escogido en la primera ronda del draft del 2011 con la 14ta. selección, tenía el talento y el repertorio para ser uno de los mejores lanzadores en las Grandes Ligas. Tuvo un ascenso vertiginoso en la organización y en el 2013 ya estaba en Grandes Ligas logrando marca de 12-6, con una efectividad de 2.19 y 187 ponches. Fue a su primer Juego de Estrellas y nombrado el Novato del Año e inmediatamente se convirtió en el rostro del equipo.

Sus siguientes dos temporadas se vieron acortadas debido a una cirugía de Tommy John, pero en el 2016 se afincó como todo una estrella, al punto, que ya se comenzaba a hablar de los millones que recibiría con los Marlins o cualquier otro equipo. Recibió otra invitación al clásico de media temporada y tenía marca de 16-8 con 2.86 de ERA cuando llegó el fatídico día que cobró tres vidas.

beisbol_Jose_Fernandez_muerte_Colon.jpg LOS FANÁTICOS LE RINDIERON TRIBUTO A JOSÉ FERNÁNDEZ FOTO: ROBERTO COLÓN – UNANIMO DEPORTES

Con el corazón destruido, los Marlins regresaron el próximo día al diamante para iniciar la última serie local del año contra los Mets de New York. El ambiente naturalmente no era para jugar béisbol. La sobriedad se palbaba en los alrededores de los estadios y en el “pressbox” que tenía una vista directa hacia la pizarra del jardín central con un 16, mientras en las afueras del estadio los fanáticos dejaban flores, gorras, fotos y camisas honrando al joven de 24 años.

“Este es el día más triste en mi trayectoria, el más bajo como propietario de un club”, comentó el dueño Jeffrey Loria. “Esta es una verdadera tragedia que le ha sucedido a una persona pura y genuina. Una tragedia”.

Marlins Park VISTA DEL MARLINS PARK HORAS ANTES DEL ENCUENTROVISTA DEL MARLINS PARK HORAS ANTES DEL ENCUENTRO ROBERTO COLÓN – UNANIMO DEPORTES)

También fue el día más triste que he pasado en mi profesión. No encontraba la manera de sentarme a escribir ya que no podía sacarme de la mente la imagen del siempre sonriente y respetuoso lanzador.

Los jugadores de los Marlins vistieron el jersey con el número 16 y “Fernández” en la espalda en lo que hubieses sido la última apertura del as cubano en la campaña. El denominado “José Day” -así llamaban los días de su apertura- fue uno difícil para todos los que abrazaron la llegada de “El Niño” como cariñosamente se le decía.

La ceremonia prejuego comenzó con un minuto de silencio, y un emotivo video de sus mejores momentos dentro y fuera del terreno mientras una trompeta entonaba el clásico de “Take Me Out to the Ballgame”. Ambos equipos se reunieron en medio del diamante para abrazarse y saludarse, y después los peces se reunieron en el montículo para darle palmadas al 16 dibujada en la loma en medio de aplausos y gritos de “José, José, José” del público.

Luego vino uno de esos momentos parapelos. El primer bate de los Marlins, Dee Gordon, le hizo un tributo especial al usar su casco y acomodarse como bateador derecho para el primer lanzamiento de Bartolo Colón. Y, como una escena sacada de una película de Hollywood, poco después se cambió a la zurdo y disparó su primer jonrón de la campaña. Entre lágrimas pisó el plato y apuntó hacia el cielo.

“Este era el día de José”, lamentó Samson durante una breve reunión con la prensa en el pressbox donde cuestionó la decisión de cambiar la apertura de Fernández de domingo a lunes. “Si hubiese estado programado para lanzar el domingo, quizás las cosas hubiesen sido distinto”.

“Hemos estado hablando mucho, rezando y tratando de entender por qué pasó esto. No tiene sentido que una vida se haya acabado así. Es nuestro trabajo dar a conocer que su vida tuvo un impacto en nosotros y lo haremos para siempre”, agregó.

Los Marlins se apuntaron la victoria por 7-3 y después todos se abrazaron al formar un círculo alrededor del montículo, y luego se hincaron sobre una rodilla para celebrar a Fernández antes de todos dejar la gorra sobre la lomita.

NYM@MIA: Marlins win and pay respects to Fernandez

Un mes después trascendió que el reporte toxiológico encontró rastros de cocaína en el cuerpo de Fernández y que estaba legalmente ebrio al momento del accidente, otro golpe para la organización y la comunidad, y posteriormente hubo una demanda por parte de los familiares de los dos jóvenes que fallecieron que fue resuelta en el 2018.

Con la llegada del nuevo grupo de dueños, los planes de erigir una estatua del pitcher cubano quedaron en el olvido aunque desvelaron una placa en su honor a las afueras del estadio. Y tampoco llegó la avenida que hubiese llevado su nombre. De ningún modo estoy criticando las decisiones tomadas, es mejor dejar descansar en paz el asunto.

La realidad ese 25 de septiembre cambió el futuro del equipo. El plan era que Fernández encabezara la rotación por los próximos años y junto al talento de los jardineros Giancarlo Stanton, Christian Yelich y Marcell Ozuna, y J.T. Realmuto y Gordon, el equipo parecía estar cerca de subir al próximo nivel.

El destino fue otro y como el efecto de dominó poco a poco comenzó el desmantelamiento para reconstruir desde abajo, otra decisión que tampoco critico.

Cada aniversario de la muerte de Fernández no puedo dejar de pensar en lo que pudo haber sido y no fue. Sucede cada vez que me topo con el número 16 mientras camino en el mall, o en los entrenamientos primaverales o el Marlins Park.

Por un breve instante lo veo en el montículo ponchando a un rival y soltando un grito antes de volver a la realidad.. Como dije, lo que pudo haber sido y no fue…

