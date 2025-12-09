Red Bull confirma que Helmut Marko dejará sus funciones a finales de 2025

El influyente asesor de Red Bull, Helmut Marko, dejará los gigantes de la Fórmula Uno, según informaron varios medios de comunicación el 9 de diciembre de 2025.

El asesor del equipo Red Bull Racing, Helmut Marko, llega antes del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula Uno en el circuito de carreras de Silverstone en Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 7 de julio de 2024.

Red Bull anunció que su histórico asesor deportivo Helmut Marko dejará su puesto al finalizar la temporada 2025 de Fórmula 1 . El dirigente austríaco de 82 años formaba parte de la escudería desde 2005 y ha sido uno de los pilares de la etapa más exitosa del equipo en el campeonato mundial.

En un comunicado oficial, Red Bull destacó que Marko fue “uno de los artífices clave” del dominio de la escudería, además de ser el responsable del programa de jóvenes talentos que impulsó la carrera de varios pilotos, entre ellos Max Verstappen , cuatro veces campeón del mundo.

MOTORES Red Bull anuncia quién será el compañero de Max Verstappen en la próxima temporada

El propio Marko afirmó sentirse orgulloso de lo conseguido desde su llegada, después de haber sido también piloto y ganador de las 24 Horas de Le Mans en 1971.

Decisión tras la derrota de Verstappen en Abu Dabi

Marko reconoció que la pérdida del título mundial por parte de Verstappen, superado por Lando Norris (McLaren) por solo dos puntos tras una espectacular remontada en la última fase del campeonato, fue un punto determinante para su decisión personal. “Me ha hecho comprender que era el momento adecuado para cerrar este capítulo”, declaró.

Un vacío para Red Bull

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing, calificó la noticia como “muy triste”, asegurando que la salida de Marko representa el fin de una etapa “increíblemente exitosa” dentro de la organización. El dirigente francés afirmó que su ausencia dejará un vacío importante en la estructura deportiva del equipo.

Según sitios especializados como Motorsport, la decisión fue tomada en Abu Dabi tras una reunión interna en la que participaron varios responsables de Red Bull, incluido Oliver Mintzlaff.