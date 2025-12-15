lunes 15  de  diciembre 2025
Sergio Reguilón es nuevo jugador del Inter Miami: refuerzo de jerarquía para el campeón de la MLS

Inter Miami sigue reforzándose con nombres de peso y experiencia europea. El club campeón de la MLS ha cerrado el fichaje del lateral izquierdo español Sergio Reguilón

El defensa español #12 del Brentford Sergio Reguilón bajo la lluvia durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Brentford y el Chelsea en el Gtech Community Stadium en Londres el 2 de marzo de 2024.

El defensa español #12 del Brentford Sergio Reguilón bajo la lluvia durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Brentford y el Chelsea en el Gtech Community Stadium en Londres el 2 de marzo de 2024.

Darren Staples / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Inter Miami sigue reforzándose con nombres de peso y experiencia europea. El club campeón de la MLS ha cerrado el fichaje del lateral izquierdo español Sergio Reguilón, quien llega como agente libre tras finalizar su etapa en el Tottenham Hotspur. El acuerdo ya está firmado y el defensor cumplió su deseo de vestir la camiseta del equipo de Florida, pese a contar con múltiples propuestas sobre la mesa.

Tal como se adelantó de manera exclusiva en octubre el periodistaFabrizioRomano, Reguilón priorizó el proyecto deportivo de Inter Miami y la oportunidad de formar parte de un plantel repleto de figuras internacionales.

La trayectoria de Sergio Reguilón en Europa

Formado en la cantera del Real Madrid, Sergio Reguilón dio el salto al primer nivel durante la temporada 2018-19, cuando se consolidó como titular en el conjunto blanco bajo las órdenes de Santiago Solari. Su rendimiento, especialmente en competiciones europeas, lo posicionó como uno de los laterales más prometedores del fútbol español.

Posteriormente, fue traspasado al Sevilla FC, donde alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera. En el club andaluz fue pieza clave en la conquista de la Europa League 2019-20, destacándose por su profundidad ofensiva, intensidad defensiva y capacidad para recorrer toda la banda izquierda.

Ese nivel lo llevó a la Premier League, fichando por el Tottenham Hotspur. Con los Spurs tuvo etapas irregulares, condicionadas por lesiones y cambios de entrenador, aunque también sumó experiencia en una de las ligas más exigentes del mundo. Durante su contrato, Reguilón también tuvo cesiones al Atlético de Madrid y al Manchester United, ampliando su bagaje competitivo en distintos contextos tácticos.

¿Cómo puede influir Reguilón en el Inter Miami?

La llegada de Sergio Reguilón representa un salto de calidad evidente para Inter Miami, especialmente en el aspecto defensivo. Su perfil encaja a la perfección con un equipo que busca protagonismo con balón y laterales profundos.

Reguilón aporta:

Experiencia en la élite europea, tanto en LaLiga como en la Premier League.

Proyección ofensiva constante, ideal para acompañar a extremos y mediocampistas creativos.

Intensidad y ritmo, algo clave para competir en el calendario exigente de la MLS.

Versatilidad táctica, ya que puede desempeñarse como lateral clásico o carrilero en línea de tres.

Además, su llegada puede liberar responsabilidades defensivas a otros jugadores del equipo y equilibrar un once que ya cuenta con un enorme talento ofensivo.

Inter Miami sigue apostando por el impacto inmediato

Con este fichaje, Inter Miami reafirma su ambición de mantenerse en lo más alto de la MLS y competir con fuerza en los torneos internacionales. La incorporación de un futbolista como Sergio Reguilón no solo refuerza la plantilla, sino que también consolida la imagen del club como un destino atractivo para jugadores europeos en plena madurez futbolística.

El lateral español inicia así una nueva etapa en su carrera, con el desafío de trasladar su experiencia y calidad al fútbol norteamericano y convertirse en una pieza clave del proyecto deportivo del club de Miami.

