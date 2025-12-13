El gran desafío del Inter Miami para 2026 es rearmar siempre en torno a Messi

Lionel Messi (izq.) posa con el trofeo junto al dueño del equipo, David Beckham, tras ganar la final de la MLS.

Tras la conquista de la MLS Cup y luego de que Lionel Messi fuera elegido el mejor de todos de la liga estadounidense, el gran desafío del Inter Miami es rearmar su escuadra en torno a su astro máximo.

El 2026 será un año complicado para los rosanegros. Se disputará el Mundial y Messi y Rodrigo de Paul , sus dos principales figuras, estarán enfocadas durante el primer semestre en la selección argentina y en retener el título.

Bien sabido es que dos de sus astros, Sergio Busquets y Jordi Alba, anunciaron su retiro con anticipación y no estarán en el equipo en el 2026.

Reemplazar a Busquets será más complicado, porque es el ancla del equipo, el entrenador dentro de la cancha, como lo dijo el propio Javier Mascherano, el técnico del Inter Miami.

A ellos se suma la probable salida de Luis Suárez, quien parece que no se encuentra en condiciones de sostener el rigor de una liga tan física como la MLS.

También, los rosanegros deberán hacer los esfuerzos necesarios para retener al mediocampista Baltazar Rodríguez, adquirido a préstamo y cuyo pase se encuentra en poder del Racing Club argentino hasta el 31 de diciembre del 2027.

El portal Transfermarkt cotiza al joven de 22 años en 4,5 millones de dólares y el convenio de préstamos con el Inter Miami termina el próximo 31 de diciembre.

Todo indica que los rosanegros alcanzarán un acuerdo con Racing Club para retener a Rodríguez, ya sea comprando su pase o una parte de él, porque es difícil que la Academia acepte extender el préstamo una temporada más.

Rodríguez, junto con el joven Mateo Silvetti, de 19 años de edad, se convirtieron en figuras claves en la conquista del primer título de la MLS en la historia del Inter Miami, gracias a su despliegue y a su tremenda disciplina en la lucha por recuperar el balón y tapar espacios al rival.

En agosto pasado, Silvetti fue fichado por los rosanegros hasta el 31 de diciembre del 2029.

Mascherano acertó al poner de titulares a Rodríguez y Silvetti, con Suárez y Telasco Segovia en el banco. Fue una decisión difícil para el entrenador en el caso del uruguayo, una leyenda del fútbol, con más de 600 goles y una relación especial con Messi, Busquets y Alba gracias a su paso por el FC Barcelona.

La conquista de la MLS les quita presión a los dueños del Inter Miami, quienes desde el debut del club en el 2020 prometieron a los aficionados títulos y nivel global.

Ya consiguieron la ansiada corona de la liga local, lo hicieron en gran forma, con un Messi genial y contra un equipazo como los Whitecaps de Vancouver. Ahora podrán trabajar tranquilos con el objetivo de ampliar la marca a nivel universal.

Requisito indispensable

No hay que olvidar que los refuerzos que elija el club deben pasar por la aprobación de Messi, o por lo menos adecuarse a su juego. Mascherano estableció desde el principio de su labor que el Inter Miami se arma en torno a su astro estelar.

El plantel tendrá un mes de descanso y en la segunda semana de enero próximo empezarán los exámenes médicos y la pretemporada.

Por lo pronto se informó que Inter Miami acordó enfrentar al Alianza Lima, el 24 de enero del 2026 en el Estadio Nacional de Lima, en la Noche Blanquiazul, que es la presentación del equipo del barrio de La Victoria para la próxima temporada.

De seguro habrá más amistosos para los rosanegros y en febrero debe ser el inicio de la edición 31 de la MLS.

Luego del sorteo de la CONCACAF Champions Cup realizado la noche del martes en Miami, los rosanegros debutarán directamente en marzo en la ronda de los 16 contra el ganador del choque entre Nasville SC y Atlético Ottawa.

Marzo será un mes complicado para el Inter Miami, porque Argentina tiene programado dos encuentros de preparación para el Mundial en el Hard Rock Stadium y se halla en suspenso la Finalissima, que disputarán los albicelestes contra España y que está programada tentativamente para el 27 o 28 de marzo.

En estos partidos, Messi y de Paul de seguro se sumarán a su selección. Por lo tanto, el alto comando del Inter Miami tendrá intenso trabajo para armar su escuadra, sobre todo en el primer semestre del año.