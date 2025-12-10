Estos son los posibles rivales del Inter Miami en su estreno en la Copa de CONCACAF

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, recibe un pase del uruguayo Luis Suárez durante un partido contra el Chicago Fire FC en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 30 de septiembre de 2025.

MIAMI.- El Inter Miami de Lionel Messi , flamante campeón de la MLS , debutará en la Copa de Campeones de la CONCACAF de 2026 en octavos de final ante el Nashville o Atlético Ottawa canadiense.

El Nashville, clasificado al certamen regional por haber ganado el torneo de Copa de Estados Unidos, enfrentará al Atlético Ottawa, vigente campeón del torneo de liga canadiense, en primera ronda en partidos de ida y vuelta.

El equipo de Messi ingresó directamente en octavos de final como campeón de la MLS.

También evitarán la primera ronda el Toluca (campeón de la Liga mexicana), el Seattle Sounders (ganador de la Leagues Cup), el Alajuelense de Costa Rica (vencedor de la Copa Centroamericana) y el jamaiquino Mount Pleasant FA (campeón de la Copa del Caribe).

"La meta de este club para el 2026 será ganar la Concachampions y obviamente quiero ir con un once súper cargado", dijo uno de los propietarios del Inter Miami, Jorge Mas.

El ganador de la Copa de Campeones de la CONCACAF se clasifica para el Mundial de Clubes de la FIFA de 2029.

"Hemos tenido buenas actuaciones en los últimos años y espero que continúe de esa forma", dijo el comisionado de la MLS, Don Garber. "Hemos llegado a la final, pero solamente hemos levantado el trofeo en un par de ocasiones".

Desde la llegada de Messi al Inter Miami en julio de 2023, las "Garzas" fueron eliminadas en la Concachampions en cuartos de final en 2024 por el Monterrey y en semifinales en 2025 por el Vancouver Whitecaps.

Entre las series más destacadas de la primera ronda de 2026 aparecen América (MEX)-Olimpia (HON) y Pumas (MEX)-San Diego FC (USA).

La primera ronda de la Concachampions se disputará en febrero; los octavos de final en marzo, los cuartos y semifinales en abril y la final se disputará en mayo.

Palmeiras renueva contrato de su DT

El brasileño Palmeiras anunció este miércoles que renovó su contrato con el técnico portugués Abel Ferreira hasta diciembre de 2027, a pesar de una temporada sin títulos en la que fue superado por Flamengo en la final de Libertadores y en el Brasileirão.

El club informó en un comunicado que extendió el vínculo "hasta el fin de 2027" y destacó "la relación de confianza construida por club y entrenador a lo largo de los últimos cinco años".

Ferreira, de 46 años, era un entrenador desconocido y sin campeonatos cuando llegó al equipo paulista en 2020.

