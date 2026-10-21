miércoles 21  de  octubre 2026
DEPORTES

Representante latinoamericano se mete en cuartos del ATP 250 de Bruselas

El argentino Francisco Cerúndolo derrotó al estadounidense Martin Damm Jr. (107º) por 6-4 y 7-6 (7/4) este miércoles para avanzar en el torneo ATP 250

El argentino Francisco Cerúndolo celebra luego de asegurar una victoria para su país en la Copa Davis, el 21 de noviembre de 2024.

El argentino Francisco Cerúndolo celebra luego de asegurar una victoria para su país en la Copa Davis, el 21 de noviembre de 2024.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BRUSELAS.- El argentino Francisco Cerúndolo (21º del mundo) se clasificó este miércoles a cuartos de final del torneo ATP 250 de Bruselas tras derrotar al estadounidense Martin Damm Jr. (107º) por 6-4 y 7-6 (7/4).

Cerúndolo, de 28 años, se medirá en su siguiente encuentro en la capital belga con el francés Clément Chidekh (152º).

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En cambio, no estará en la ronda de los ocho mejores el también argentino Mariano Navone (45º), quien fue superado en un disputado partido por el neerlandés Tallon Griekspoor (60º) por 7-6 (7/4) y 7-5.

Resultados del miércoles en el torneo ATP 250 de Bruselas, que se disputa sobre superficie dura:

Individual masculino - Primera ronda:

Damir Dzumhur (BIH) derrotó a Dino Prizmic (CRO) 7-6 (7/5), 2-6, 6-2

Individual masculino - 2a ronda:

Clement Chidekh (FRA) derrotó a Jacob Fearnley (GBR) 7-6 (7/4), 6-2

Francisco Cerúndolo (ARG/N.3) a Martin Damm Jr. (USA) 6-4, 7-6 (7/4)

Tallon Griekspoor (NED) a Mariano Navone (ARG/N.8) 7-6 (7/4), 7-5

Jugador de rugby sudafricano fallece por aneurisma

Hyron Andrews, el jugador sudafricano de los Lions de Johannesburgo que falleció en Francia en víspera de un partido de Champions Cup contra La Rochelle, murió debido a una rotura de aneurisma, informó el miércoles su club.

El segunda línea, de 31 años, fue encontrado en paro cardiorrespiratorio en un hotel de la isla de Ré, al oeste de Francia, donde se alojaba su equipo.

"Las autoridades francesas, que procedieron a la autopsia y que conservan actualmente el cuerpo de Hyron, han descrito la causa del deceso como 'un desgarro de la aorta (debido a causas naturales), que provocó una acumulación importante de sangre en la cavidad que rodea el corazón'", indicó en un comunicado el club.

"Es muy probable que esa disección ocurriera en la zona de un aneurisma aórtico", añade el texto.

Pese al drama, sus compañeros participaron en el partido, el primero de la franquicia de Johannesburgo en la principal competición de clubes en Europa desde que se unieron los equipos sudafricanos durante la temporada 2022-2023.

Más allá de la victoria con bonificación de La Rochelle (31-14), el partido estuvo marcado por un emocionante minuto de silencio durante el cual todos los jugadores y suplentes se alinearon delante de una camiseta de los Lions con el dorsal N.5 de Andrews.

Durante el partido, una oleada de aplausos estalló de forma espontánea en el minuto 5 en las gradas del estadio Marcel Deflandre.

Los Lions también precisaron que por el momento no se ha fijado una fecha para la repatriación del cuerpo.

FUENTE: AFP

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