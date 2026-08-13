Rey del triple doble en la NBA deja entrever su retiro

El veterano Russell Westbrook, de los Kings de Sacramento, conduce el balón en un partido de la NBA, el 5 de marzo de 2026.

LOS ÁNGELES.- Russell Westbrook , MVP de la NBA en 2017 y poseedor del récord de triple dobles, publicó este miércoles un video en sus redes sociales en el que aparentemente anuncia su retirada del básquetbol a los 37 años.

El video, de tres minutos y medio de duración, está narrado por el actor Michael B. Jordan y muestra al jugador observando algunos de los momentos destacados de sus 18 años de carrera.

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El base no pronuncia palabra en el video, pero lo acompañó con un mensaje en su publicación en X.

"A veces ni siquiera sabes cuándo ya has visto el final. Tenías que estar ahí. Y ahora se acabó", escribió el exjugador de los Thunder de Oklahoma City y los Lakers de Los Ángeles.

Nueve veces elegido para el Juego de Estrellas, Westbrook estaba sin equipo después de jugar su última temporada con los Kings de Sacramento, con los que promedió 15,2 puntos, 5,4 rebotes y 6,7 asistencias.

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En su plenitud, el base fue uno de los jugadores más potentes físicamente de la liga, pero en la recta final de su trayectoria no consiguió adaptar su juego a una competición cada vez más enfocada en el tiro exterior.

Lista de logros

Elegido en el cuarto lugar del Draft de 2008, el estadounidense lideró la NBA en anotaciones en las temporadas 2014-2015 (28,1 puntos de media) y 2016-2017 (31,6).

Con el uniforme de los Thunder, con los que jugó once campañas y formó una temible pareja con Kevin Durant, Westbrook llegó en 2012 a sus únicas Finales de la NBA, perdidas ante el Heat de Miami de LeBron James.

En 2017, cuando fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP), superó un récord de medio siglo de Oscar Robertson de triple dobles en una temporada regular, al terminar 42 partidos con cifras de dos dígitos en puntos, rebotes y asistencias.

En 2021 se aupó como el jugador con más triple dobles de la historia, desbancando también a Robertson, hasta cerrar su trayectoria con un total de 209.

Desde su salida de Oklahoma City, Westbrook tuvo estancias menos brillantes con los Rockets de Houston, Wizards de Washington, Lakers de Los Ángeles, Clippers de Los Ángeles y Nuggets de Denver, antes de firmar por un año con Sacramento con un contrato mínimo de veterano.

"¡Una leyenda absoluta! ¡Qué carrera tan increíble!", lo felicitó en X el base All Star Trae Young, de los Wizards.

FUENTE: AFP