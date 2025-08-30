sábado 30  de  agosto 2025
Messi y una nueva final: Inter Miami y Sounders de Seattle miden fuerzas por la Leagues Cup

La liga norteamericana ha enfocado los reflectores de esta final hacia Lionel Messi al subrayar que, en caso de coronarse, el argentino llegará a 47 títulos

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona después de la derrota de su equipo ante el FC Cincinnati, el 16 de julio de 2025.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona después de la derrota de su equipo ante el FC Cincinnati, el 16 de julio de 2025.

JEFF DEAN / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SEATTLE.- El astro Lionel Messi buscará sumar un nuevo título a su exitoso palmarés el domingo, cuando lidere al Inter Miami en la final de la Leagues Cup 2025 contra los Sounders de Seattle, un equipo con uno de los proyectos más consistentes de la MLS.

La liga norteamericana ha enfocado los reflectores de esta final hacia Messi al subrayar que, en caso de coronarse, el argentino llegará a 47 títulos.

El delantero francés del Real Madrid, el número 10, Kylian Mbappé, celebra el primer gol de su equipo con el defensa español del Real Madrid, el número 2 Dani Carvajal, durante el partido de fútbol de la liga española entre el Real Oviedo y el Real Madrid CF en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, el 24 de agosto de 2025.
Kylian Mbappé guía al Real Madrid en el triunfo ante Oviedo
El defensor español, en ese entonces del Real Madrid, Lucas Vázquez, llega al estadio para disputar un partido del Mundial de Clubes, el 9 de julio de 2025.
Exjugador del Real Madrid consigue nueva casa en Alemania

Messi ya es el jugador más laureado en la historia del fútbol.

"El crack rosarino suma una cantidad impresionante de logros a nivel colectivo con los clubes con los que ha jugado: 35 títulos con el FC Barcelona, 3 con el París Saint-Germain, 2 con el Inter Miami", desglosó la MLS.

"Con la Selección Argentina: Mundial de Catar 2022, Copa América 2021 y 2024, Finalissima, Juegos Olímpicos y Mundial Sub-20 de FIFA", añadió.

Luego de superar las molestias en la pierna derecha que le quitaron continuidad, a media semana Messi volvió a la alineación del Inter Miami para afrontar las semifinales contra Orlando City y encabezar, con un doblete, un triunfo 3-1 y lograr el pase a la final.

Para Messi, según el conteo de la MLS, la final de la Leagues Cup 2025 será la número 50 en su carrera.

Opulencia contra continuidad

Con jugadores históricos como los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, el uruguayo Luis Suárez y el argentino Rodrigo De Paul, además de Messi, el Inter Miami tiene la plantilla más ostentosa de la MLS, valuada en 101,87 millones de dólares, según el portal Transfermarkt.

Las Garzas, propiedad de los empresarios estadounidenses Jorge y Jose Mas y del exfutbolista inglés David Beckham, complementan su plantel con jóvenes talentos con potencial de desarrollo como los mediocampistas Benjamin Cremaschi, Baltasar Rodríguez y Telasco Segovia, entre otros.

Además, la dirección técnica fue entregada a Javier Mashcerano, un histórico del fútbol argentino, que vive en la MLS su primer año como entrenador a nivel de clubes.

Por su lado, los Sounders de Seattle, cuyo valor de plantilla está calculado en 60,47 millones de dólares, ha afincado su proyecto sobre la continuidad en la dirección técnica con un hombre plenamente identificado con la historia y la filosofía del club: Brian Schmetzer.

Nacido en Seattle, Schmetzer comenzó su carrera como futbolista con el Sounders a comienzos de la década de 1980 en la NASL.

Ya como entrenador, de 2002 a 2008 dirigió al equipo en la USL. En la MLS lo entrena desde 2016.

Con Schmetzer, los Sounders han ganado dos Copas MLS y una Liga de Campeones de la Concacaf sin fichar estrellas mundiales en el ocaso de sus carreras.

Mientras Inter Miami tiene a Messi como jugador franquicia, en Seattle esta posición corresponde a Pedro de la Vega, un atacante argentino que ejemplifica parte de la estrategia de fichajes del Sounders: jugadores talentosos y dinámicos de costo accesible.

Schmetzer también desarrolla jóvenes captados del Tacoma Defiance, equipo de reserva del Sounders, como el delantero Osaze de Rosario, quien está teniendo participación ante la ausencia del goleador histórico Jordan Morris, aquejado por lesiones.

De la Vega y De Rosario hicieron los goles con los que Seattle venció 2-0 al Galaxy de Los Ángeles en semifinales.

La final entre los Sounders de Seattle e Inter Miami se jugará en el Lumen Field, en Seattle, a partir de las 17H00 locales (00H00 GMT del lunes).

Ambos equipos ya están clasificados para la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Antes, en el estadio Dignity Health Sports Park, en Carson (California), el Galaxy recibirá al Orlando City en el partido por el tercer lugar, que comenzará a las 14H00 locales (21H00 GMT).

El ganador de este partido también se clasificará para la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

FUENTE: AFP

