Ronald Acuña Jr. encuentra su recompensa con otro paso por Venezuela

Para muchos, se trata del mismo juego. Para Ronald Acuña Jr., es el mismo bate, pelota y guante, pero no es la misma experiencia dentro de las líneas de cal. Fresco de una temporada histórica en las Grandes Ligas este año, en la que terminó ganando el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, el patrullero regresó por más de lo que había vivido en su natal Venezuela en el invierno previo.

Acuña Jr., que se estrenó en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional durante la temporada 2022-2023, disputó 10 juegos en aquella ronda regular y dos más en la final que perdieron sus Tiburones de La Guaira ante los Leones del Caracas. Frente a los ojos de la mayoría, se trataba de una experiencia que no volvería a repetirse, pero la última palabra estaba en manos de la "Bestia" y su corazón pedía un chance más.

"Jugar en Venezuela es un orgullo. Mucha gente que no tiene la oportunidad de verme en los Estados Unidos, en especial mi gente de La Sabana (pueblo del estado La Guaira, de donde es nativo), puede hacerlo aquí", señaló el cuatro veces invitado al Juego de Estrellas de la MLB.

"Es posible que mucha gente me vea acá y se pregunté qué estoy haciendo, qué quiero mejorar. No se trata de eso, va más allá de mi desarrollo como jugador", añadió.

El compromiso de la estrella con el circuito de su país es tal que, según le comentó a la prensa, consiguió el permiso de los Bravos para poder jugar hasta donde llegue el equipo.

"Ellos no me pusieron ningún tipo de limitación. Solo me dijeron que jugara duro, pero inteligente", contó. "Quiero acompañar a Tiburones hasta la final otra vez, pero ahora tengo el deseo de que podamos salir campeones y terminar con esta sequía".

Acuña Jr. hizo referencia al maleficio que ha tenido el conjunto escualo desde la campaña de 1985-1986, cuando se coronaron campeones de la liga venezolana por última vez.

Ahora, de la mano de Acuña Jr., el cubano Yasiel Puig y el exdirigente campeón de la Serie Mundial, Oswaldo Guillén, quien fue contratado este pasado lunes como nuevo estratega del club, el alto mando de La Guaira espera cerrar con broche de oro esta historia.

"Podemos hacerlo y queremos lograrlo. Nunca es fácil. Fui campeón con los Bravos en las Grandes Ligas, pero aquí sigue el deseo de hacerlo otra vez. Nunca he podido saborear esas mieles con los Tiburones y es un sueño que tengo por cumplir", expresó Acuña Jr.