Rumores de una posible llegada de Antetokounmpo al Heat sufren duro golpe

Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, corre en la cancha durante un juego en contra de los Trail Blazers de Portland, el 4 de enero de 2025.

Cuando se trata de una figura como Giannis Antetokounmpo y su vinculación a un posible cambio, es normal que la algarabía se salga de control. Pero por lo menos en esta ocasión, todo parece indicar que la afición del Heat de Miami y de los Knicks de Nueva York se quedarán con las ganas de recibir a la estrella en sus filas.

La decepcionante temporada de los Bucks de Milwaukee pareció sugerir por momentos que un canje por el estelar jugador griego era más que viable durante el vigente torneo y el Heat se presentaba como un aliado ideal para concretar una posible transacción debido a que cuentan con los jugadores indicados para entregar.

BALONCESTO Entrenador del Heat se apoya en comparación con Dwyane Wade para retar a Norman Powell

Sin embargo, el gran problema parece radicar en que los Bucks no estarían dispuestos a mover al mejor jugador en la historia de la franquicia y los reportes más recientes señalan que la organización no considerará una negociación a menos de que el mismo Antetokounmpo solicite ser canjeado.

Giannis Antetokounmpo (3).jpg Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, reacciona durante un juego ante los Hawks de Atlanta, el 7 de febrero de 2025. AFP

De acuerdo al dos veces ganador del premio MVP de la NBA, eso jamás va a ocurrir.

"Nunca habrá una ocasión o un momento en el que vendré y diré que quiero un cambio", le dijo Antetokounmpo a The Athletic el miércoles por la noche. "Eso no está en mi naturaleza, ¿está bien?".

Impacto innegable

Un acuerdo que permita el arribo del europeo a las filas del Heat inmediatamente convertiría a la tropa de Miami en una de las grandes favoritas a llegar a las Finales de la NBA en el presente torneo.

Pero los comentarios de Antetokounmpo parecen poner a dormir cualquier tipo de reportes que sugieran un cambio a Miami, Nueva York o cualquier otro destino. Ahora, ambas organizaciones tendrán que voltear la mirada hacia otros objetivos que los ayuden a reforzar sus respectivos rosters de cara a la fecha límite de canjes del mes que viene.

El Heat atravesó por momentos complejos tras la salida del estelar Jimmy Butler durante el certamen previo, pero durante las últimas semanas el combinado de Erik Spoelstra parece haber demostrado que la crisis quedó en el pasado y que la divisa está lista para regresar al plano principal.