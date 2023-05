A ocho días del inicio de Roland Garros, el joven danés de 20 años confirma su ascenso fulgurante, después de eliminar en cuartos de final al aún número mundial, el serbio Dovak Djokovic, y junto al español Carlos Alcaraz parece llamado a ser el dominador del circuito en la próxima década.

runedjoko.jpg Holger Rune celebra su victoria ante Novak Djokovic en los cuartos de final del Abierto de Italia, el miércoles 17 de mayo de 2023, en Roma. AP /Gregorio Borgia

Rune disputará el domingo su tercera final en cuatro torneos sobre tierra batida que ha disputado esta temporada, después de las del Masters 1000 Montecarlo (derrota contra el ruso Andrey Rublev) y la del torneo ATP 250 de Múnich, que ganó al neerlandés Van de Zandschulp, cuando sumó el cuarto título en su carrera.

Bajo una fina lluvia, Ruud supo controlar la fogosidad de Rune durante un set y medio, en los que no concedió una sola bola de 'break' gracias a un servicio muy efectivo y a su rapidez de piernas, que le hizo llegar a devolver las numerosas dejadas que le hacía su rival.

Ruud parecía tener pie y medio en la final cuando ganaba el segundo set por 4-2, después de haberse llevado el primero en el 'tie break', pero en ese momento Rune aumentó su nivel de juego, coincidiendo con el momento en el que pidió asistencia médica por problemas en el hombro derecho.

"En ese momento me he dicho que no tenía nada que perder, que probablemente era mi último set aquí, que tenía que jugar con libertad y así hice", admitió tras el partido Rune.

El danés aprovechó su primera bola de 'break' para colocarse 4-4 y ahí comenzó un nuevo partido en el que Rune, mucho más agresivo, solo dejó hacer dos juegos a Ruud hasta el final, que se despidió de Roma en semifinales, como ya hizo en 2020 y 2022.

Resultados de la jornada del torneo de tenis de Roma.

. Individual masculino - Semifinales:

Holger Rune (DEN/N.7) derrotó a Casper Ruud (NOR/N.4) 6-7 (2/7), 6-4, 6-2

FUENTE: AFP