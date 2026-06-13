sábado 13  de  junio 2026
MOTORES

Russell logra la "pole" en Montmeló por delante de Hamilton y Antonelli

Kimi Antonelli llega a Cataluña con un cómodo colchón de 66 y 68 puntos sobre Lewis Hamilton y George Russell, segundo y tercero de la clasificación general

El piloto británico de Mercedes, George Russell, compite durante la carrera sprint previa al Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 de 2026 en el Circuito Gilles-Villeneuve en Montreal, Canadá, el 23 de mayo de 2026.

El piloto británico de Mercedes, George Russell, compite durante la carrera sprint previa al Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 de 2026 en el Circuito Gilles-Villeneuve en Montreal, Canadá, el 23 de mayo de 2026.

Geoff Robins / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MONTMELÓ.- El británico George Russell, de Mercedes, saldrá el domingo desde la "pole position" del Gran Premio de Cataluña de Fórmula 1, séptima cita de las veintidós de la temporada, después de dominar este sábado en la sesión de clasificación en el circuito de Montmeló.

Russell, que consiguió la décima "pole" de su carrera y la tercera de la temporada, superó en este pulso a su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari), que saldrá segundo, y al joven italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder destacado de la clasificación general del Mundial y gran rival a batir en estos momentos.

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Antonelli llega a Cataluña con un cómodo colchón de 66 y 68 puntos sobre Hamilton y Russell, segundo y tercero de la clasificación general, respectivamente.

"El fin de semana está yendo muy bien por ahora. Sigo en la pelea. Llegué aquí con determinación y sienta muy bien lograr la 'pole position'. La carrera de mañana (domingo) será interesante y va a haber que luchar para ganar", saboreó Russell.

¿"Vendetta" de Antonelli?

Es la primera vez en esta temporada que Antonelli, que fue el ganador de los últimos cinco Grandes Premios, no empezará la carrera desde la primera línea de la parrilla.

"Hasta ahora, el fin de semana ha sido un poco difícil. No tuve realmente buenas sensaciones con el coche. El ritmo en las tandas largas fue fuerte ayer (viernes, en los ensayos libres), pero hoy me ha faltado un poco. Estoy deseando ya de que llegue mañana", afirmó el italiano, con ganas de tomarse la revancha en la carrera y pelear por su sexto triunfo consecutivo.

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El veterano Hamilton, de 41 años, espera poder resistir el domingo y pelear por su primer Gran Premio ganado por Ferrari, después de la progresión demostrada con sus segundos puestos en las dos últimas carreras, en Montreal y en Mónaco.

"No tengo ni idea de si podré mantener el ritmo, eso lo sabremos mañana. Todo el fin de semana estábamos a cuatro décimas, pensábamos que estábamos ahí, pero ahora quedamos a menos de una décima, lo que demuestra el duro trabajo que se ha hecho en el equipo", celebró el piloto inglés.

Norris, al acecho

El vigente campeón mundial, el también inglés Lando Norris (McLaren), fue cuarto en la sesión después de haber sido el más rápido el viernes en los libres, delante de los Red Bull del neerlandés Max Verstappen y del francés Isack Hadjar, que terminó solamente a 56 milésimas de segundo de su ilustre compañero de escudería.

El Top 10 de la sesión lo completan el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el alemán Nico Hülkenberg (Audi) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que sufrió una violenta salida de pista en el inicio de la Q3 (tercera manga de la sesión de clasificación) y que no pudo luchar por la "pole".

En su probable última carrera en Montmeló, según él mismo admitió el jueves, el español Fernando Alonso comenzará con su Aston Martin desde la 22ª y última posición, por detrás de su compañero de equipo canadiense Lance Stroll, al que había superado en las las 42 últimas sesiones de clasificación.

Entre los latinoamericanos, el brasileño Gabriel Bartoleto (Audi) fue el mejor, con un duodécimo lugar, delante del argentino Franco Colapinto, decimotercero con su Alpine.

El mexicano Sergio Pérez, con Cadillac, solo pudo acabar decimonoveno y saldrá entre los últimos en la carrera del domingo.

FUENTE: AFP

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