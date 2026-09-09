Ryan García antes de su combate contra Conor Benn: "Me van a pagar por golpear a un principiante"

El regreso del polémico Ryan García al cuadrilátero finalmente ocurrirá este fin de semana, cuando el boxeador norteamericano defienda su cinturón de peso wélter del WBC ante Conor Benn.

En una reciente entrevista con Piers Morgan , García habló de las diferencias entre él y su rival, a quien considera "fabricado".

"Esta es la cosa: hay personas que son originales y yo soy una", aseguró el púgil. "Él obviamente está tomando tantas cosas de distintas frases y personas que es como fabricado. He hecho esto. He estado boxeando desde que tenía 7 años de edad. He conseguido 15 títulos nacionales. He peleado muchas más peleas profesionales. No hay forma en la que puedas llegar a este punto sin trabajo duro", añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ryan Garcia (@kingryan)

Asimismo, el californiano señaló que su oponente únicamente ha llegado hasta estas instancias por su padre, Nigel Benn, quien fuera campeón mundial en dos divisiones en el pasado.

"Al final del día, su padre es la única razón por la que está en este punto de su carrera. Así que en realidad me están pagando una gran cantidad de dinero para golpear a un principiante. Este tipo no está en mi nivel, es un chiste, y está apostando a que supuestamente yo no trabajo duro, que es lo que todo el mundo dice. Es un poco aburrido a este punto", expresó García.

Polémico pasado

A sus 28 años de edad, García ha sido noticia por múltiples motivos a lo largo de su trayectoria en el boxeo. Si bien tiene una gran cantidad de reconocimientos para presumir, también ha estado envuelto en muchas polémicas e incidentes que llevaron a varias personas a pensar que su carrera estaba cerca de terminar.

"Pienso que en ese entonces quizás las cosas lucían como que todo estaba bien, pero la realidad es que muchas personas nunca me han dado el crédito por lo que he hecho en este deporte", aseguró. "Diría que la presión y todo aquello con lo que he tenido que lidiar desde que comencé a boxear llegaron a un punto máximo y estaba muy frustrado y tenía mucha rabia. Considero que eso vino con muchos inconvenientes: bebidas, problemas de salud mental. Pero esa es la historia de 2024", sentenció.