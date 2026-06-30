Usyk ya piensa en el retiro: Wilder y Jon Jones, los posibles rivales para su última pelea

Oleksandr Usyk ya tiene en mente cómo quiere despedirse del boxeo profesional. El excampeón indiscutido de los pesos pesados pretende disputar una última pelea entre finales de 2026 y comienzos de 2027 en Estados Unidos, y los nombres que encabezan su lista son Deontay Wilder y la leyenda de las artes marciales mixtas Jon Jones.

Según reveló su asesor Sergey Lapin a The Ring, la prioridad del ucraniano es enfrentarse a Wilder, aunque un atractivo duelo de exhibición frente a Jon Jones también figura entre las posibilidades para poner punto final a una carrera repleta de éxitos.

Usyk, de 39 años, anunció recientemente que renunciaba a los cinturones de la AMB, CMB y FIB de los pesos pesados para no frenar el desarrollo de la división de cara a lo que él mismo denominó su "último baile".

El púgil ucraniano deja un legado difícil de igualar. Fue campeón indiscutido de la categoría en dos oportunidades, tras conquistar todos los cinturones en 2024 y repetir la hazaña en 2025. Además, construyó una trayectoria brillante con victorias sobre figuras como Tyson Fury, Anthony Joshua y Daniel Dubois.

Su combate más reciente también demostró su disposición a aceptar nuevos desafíos. En mayo protagonizó un enfrentamiento de reglas cruzadas contra el campeón de kickboxing Rico Verhoeven, a quien derrotó por nocaut técnico en el undécimo asalto en una espectacular velada celebrada junto a las Pirámides de Giza, en Egipto.

Deontay Wilder aparece como el candidato natural para despedir a Usyk. El estadounidense, excampeón mundial del CMB y uno de los pegadores más temidos de la última década, llega con dos victorias consecutivas tras superar por decisión dividida a Derek Chisora en abril.

La otra alternativa es Jon Jones. Considerado uno de los mejores peleadores en la historia de las artes marciales mixtas, el estadounidense nunca ha disputado un combate profesional de boxeo. Aunque anunció su retiro de la UFC en 2025, ha dejado abierta la posibilidad de volver para afrontar un desafío especial, lo que convertiría un eventual choque con Usyk en uno de los eventos de combate más mediáticos de los últimos años.