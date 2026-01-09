viernes 9  de  enero 2026
Sabalenka no tiene piedad de Keys y avanza a semifinales en Brisbane

Ante la rival que le privó el año pasado del título en el Abierto de Australia, Aryna Sabalenka no mostró flaquezas este viernes y ganó por un doble 6-3

La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra tras vencer a la polaca Iga Swiatek durante su partido de semifinales individual femenino en la duodécima jornada del Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier del complejo Roland-Garros de París, el 5 de junio de 2025.

AFP / Dimitar DILKOFF

AFP / Dimitar DILKOFF
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRISBANE.- La N.1 del tenis mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, derrotó de manera expeditiva a la estadounidense Madison Keys (N.7) para avanzar a semifinales del torneo de Brisbane, en una jornada en la que la kazaja Elena Rybakina (N.5) perdió su primer partido desde octubre.

Ante la rival que le privó el año pasado del título en el Abierto de Australia, Sabaleka no mostró flaquezas este viernes y ganó por un doble 6-3 en hora y media de partido.

La bielorrusa Aryna Sabalenka saluda al público luego de conseguir una victoria en el Abierto de Miami, el 24 de marzo de 2025.
TENIS

Sabalenka considera "injusto" que mujeres transgénero participen en el circuito WTA
Aryna Sabalenka (izquierda), su ahijada Nicole y Nick Kyrgios de Australia celebran con los trofeos al final del partido de tenis de exhibición de la Batalla de los Sexos en Dubai el 28 de diciembre de 2025.
Tenis

Kyrgios gana a Sabalenka en su "Batalla de los Sexos" en Dubái

"Simplemente intento hacer en los partidos lo que trabajé durante la pretemporada, como subir a la red", comentó tras el duelo Sabalenka, gran favorita para ganar lo que sería su tercer título en los últimos cuatro años en Melbourne, en el primer Grand Slam del año (18 de enero-1 de febrero).

"También trabajé mi saque y parece que está funcionando un poco mejor", añadió la bielorrusa, que también se vio favorecida por los problemas físicos de su rival, que jugó con un gran vendaje en el muslo izquierdo al día siguiente de una victoria maratoniana en octavos de final.

Sorprendentemente, la rival en semifinales no será Rubakyna, una de las jugadoras que más en forma acabó 2025 y que este viernes sufrió su primera derrota desde octubre, acabando con una racha de trece victorias consecutivas.

Lastrada por sus numerosos errores no forzados (42), la kazaja perdió por 6-2, 2-6 y 6-4 ante la finalista en Roland Garros en 2023, Karolina Muchová.

La otra semifinal la jugarán la estadounidense Jessica Pegula (N.6) y la ucraniana Marta Kostyuk (N.26).

Fallece legendaria basquetbolista letona

La letona Uliana Semenova, una de las primeras grandes estrellas del básquetbol femenino, falleció el miércoles a los 73 años, informó este viernes la Federación Letona de Baloncesto en su sitio web.

Con 2,10 m de altura según los datos de la federación letona, la pívot entró en el Salón de la Fama en 1993 y años después en el Hall of Fame de la FIBA (2007), y cuenta con un impresionante palmarés, donde destacan dos títulos olímpicos con la Unión Soviética, en 1976 y 1980.

Determinante en el juego gracias a su físico, Semenova ganó también tres títulos mundiales y diez campeonatos de europa con la selección soviética.

FUENTE: AFP

