martes 11  de  noviembre 2025
Sabalenka garantiza finalizar la temporada como número uno por segundo año corrido

La bielorrusa Aryna Sabalenka finalizará la actual temporada en la cima del ránking de la WTA, pese a que perdió la final del torneo de maestras

Aryna Sabalenka celebra tras derrotar a Jessica Pegula, de Estados Unidos, durante la final femenina del día 12 del Abierto de Miami en el Hard Rock Stadium, el 29 de marzo de 2025 en Miami Gardens, Florida.

Aryna Sabalenka celebra tras derrotar a Jessica Pegula, de Estados Unidos, durante la final femenina del día 12 del Abierto de Miami en el Hard Rock Stadium, el 29 de marzo de 2025 en Miami Gardens, Florida. 

AFP / Al Bello
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- La bielorrusa Aryna Sabalenka acabará la temporada como la número 1 mundial por segundo año consecutivo, según la clasificación WTA publicada este lunes, el día siguiente del Masters femenino.

Pese a que la jugadora de 27 años perdió la final del torneo de maestras ante la kazaja Elena Rybakina, ha sido la que más victorias ha logrado (63) y ha roto el récord de ingresos por premios en una sola temporada en el circuito femenino (15.008.519 dólares).

Sabalenka logró en 2025 cuatro títulos, incluido un Grand Slam (US Open), además de jugar la final en otros dos grandes (Abierto de Australia y Roland Garros).

Prueba de su superioridad, finalizará el año con 2.475 puntos de ventaja sobre la N.2, la polaca Iga Swiatek.

Rybakina, por su parte, acaba el año en gran forma tras una mala racha de resultados que le llevó a caer al puesto 13 del ránking en julio y cerró la temporada con su segundo mayor éxito después del título en Wimbledon en 2022.

La jugadora kazaja culminará el año en la 5ª plaza del ránking de la WTA, a dos puestos de su mejor clasificación (3ª en 2023).

Clasificación WTA al 10 de noviembre de 2025

1. Aryna Sabalenka (BLR) 10.870 puntos

2. Iga Swiatek (POL) 8.395

3. Coco Gauff (USA) 6.763

4. Amanda Anisimova (USA) 6.287

5. Elena Rybakina (KAZ) 5.850 (+1)

6. Jessica Pegula (USA) 5.583 (-1)

7. Madison Keys (USA) 4.335

8. Jasmine Paolini (ITA) 4.325

9. Mirra Andreeva (RUS) 4.319

10. Ekaterina Alexandrova (RUS) 3.375

11. Belinda Bencic (SUI) 3.168

12. Clara Tauson (DEN) 2.770

13. Linda Noskova (CZE) 2.641

14. Elina Svitolina (UKR) 2.595

15. Emma Navarro (USA) 2.515

16. Naomi Osaka (JPN) 2.487

17. Liudmila Samsonova (RUS) 2.209

18. Victoria Mboko (CAN) 2.157

19. Karolina Muchova (CZE) 1.996

20. Elise Mertens (BEL) 1.969

25. Paula Badosa (ESP) 1.676

42. Jéssica Bouzas (ESP) 1.262

48. Emiliana Arango (CL) 1.176

54. Cristina Bucas (ESP) 1.098

58. Beatriz Haddad Maia (BRA) 1.052

66. Solana Sierra (ARG) 988 (+1)

70. Renata Zarazúa (MEX) 944 (+12)

82. Camila Osorio (COL) 860 (-2)

FUENTE: AFP

