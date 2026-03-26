jueves 26  de  marzo 2026
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Salah sería un "activo" para el San Diego de la MLS, dice su propietario

Esta misma semana, el atacante Mohamed Salah anunció su salida del Liverpool al final de la temporada tras un brillante ciclo de nueve años y 255 goles

El delantero egipcio del Liverpool, Mohamed Salah (C), asiste a un entrenamiento del equipo en su ciudad deportiva en Kirkby, Liverpool, noroeste de Inglaterra, el 8 de diciembre de 2025.

El delantero egipcio del Liverpool, Mohamed Salah (C), asiste a un entrenamiento del equipo en su ciudad deportiva en Kirkby, Liverpool, noroeste de Inglaterra, el 8 de diciembre de 2025.

AFP / Paul Ellis
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ATLANTA.- El propietario del San Diego FC, el multimillonario egipcio-británico Mohamed Mansour, consideró este jueves que Mohamed Salah sería un gran "activo" para el club de la MLS, en un momento en que crecen las especulaciones sobre el próximo destino de la estrella del Liverpool.

Esta misma semana, el ícono del fútbol egipcio anunció su salida de Anfield al final de temporada, tras un brillante ciclo de nueve años y 255 goles que lo erigieron en una de las mayores leyendas de los Reds.

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El centrocampista gabonés del Galatasaray, Mario Lemina (izq.), celebra con el delantero nigeriano del Galatasaray, Victor Osimhen (centro), y el defensa senegalés del Galatasaray, Ismail Jakobs, tras marcar el primer gol durante el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Galatasaray SK y el Liverpool FC en el Complejo Deportivo Ali Sami Yen de Estambul el 10 de marzo de 2026. 
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Aunque Arabia Saudita se perfila como destino más probable, Salah podría optar por seguir los pasos de astros como Lionel Messi, Son Heung-min y Antoine Griezmann hacia la pujante liga norteamericana (MLS).

En ese escenario, el San Diego FC es uno de los clubes que podrían estar más interesados, teniendo también en cuenta el origen egipcio de su dueño.

"Él es probablemente uno de los grandes jugadores hoy en día. Y para cualquier equipo que lo tenga, o cualquier país que lo tenga, será sin duda un activo", declaró Mansour a la AFP este jueves en el marco del foro Business of Soccer en Atlanta.

Mansour, sin embargo, evitó confirmar si está intentando activamente reclutar a Salah o si anteriormente ha tanteado un posible movimiento por el atacante.

"Por supuesto, Mo Salah es alguien de quien, como egipcio, por mi origen, estoy muy orgulloso. Es alguien que alcanzó la escena mundial como uno de los grandes jugadores", recordó. "Y creo que... vaya donde vaya, aportará mucho a esa liga, a ese país y a ese equipo, sin duda".

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El egipcio Mohamed Salah celebra luego de anotar el primer gol del Liverpool en un partido contra el Manchester City, el 23 de febrero de 2025.

El egipcio Mohamed Salah celebra luego de anotar el primer gol del Liverpool en un partido contra el Manchester City, el 23 de febrero de 2025.

Salah, de 33 años, conquistó dos títulos de la Premier League con el Liverpool junto con una Liga de Campeones de Europa y otros trofeos, además de cuatro Botas de Oro de la liga inglesa.

El egipcio fue figura de la revolución del técnico Jürgen Klopp en Anfield, impulsando al equipo de nuevo a la cima del fútbol inglés y europeo.

En un panel en Atlanta, Mansour recordó que todo Egipto se paraliza cada vez que juega Salah y lo consideró como su futbolista favorito de todos los tiempos.

Esta temporada Salah ha pasado por momentos difíciles en el Liverpool, con un registro de sólo cinco goles y en diciembre declaró que el club lo había "lanzado bajo el autobús" después de que una drástica caída en su rendimiento hiciera que fuera relegado al banquillo.

"Oportunidad"

A pesar de todos sus elogios hacia su compatriota, Mansour insistió en que las decisiones sobre fichajes en el San Diego FC están en manos del director deportivo y entrenador.

"Yo dejo que las personas responsables" decidan, dijo a la AFP. "Yo solo digo: 'Tengo esta oportunidad. Esto es lo que creo. Ustedes tomen la decisión. Luego me lo comunican".

"Si dicen: 'No, no encaja', sea quien sea, en el sector que sea, ahí se acaba todo", aseguró.

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Esa filosofía ha dado sus frutos hasta ahora en la franquicia californiana, que en 2025 vivió una histórica temporada debut en la MLS, batiendo el récord de puntos para un equipo de expansión.

Uno de los planteles más jóvenes de la MLS, San Diego FC se nutre de la red global de academias "Right to Dream" dirigida por Mansour, que tiene operaciones en Ghana, Egipto y Dinamarca.

Mohammed Kudus, extremo del Tottenham y de la selección de Ghana, figura entre los exalumnos de la red.

"Lo que me gusta de nuestro estilo de juego es que es un esfuerzo de equipo, es resiliencia, es energía, es espíritu ganador", afirmó Mansour. "El soccer, el fútbol, es un deporte de equipo, no es de una sola persona".

FUENTE: AFP

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