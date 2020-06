Salud de Maradona preocupa a su hija y a su médico

En una entrevista con el programa Intrusos de América TV, que replica Marca.com, su hija Giannina y el médico Leopoldo Luque, revelaron sobre los problemas de salud del exfutbolista y ahora director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Tiene ansiolíticos recetados desde hace tiempo. Medicamentos que continuamos porque algunos no se pueden sacar. El cuerpo tiene una tolerancia y retirarlos en forma drástica puede comprometer la vida del paciente. El toma alcohol y lo estamos trabajando. La postura del paciente es fundamental para el éxito del tratamiento, no es fácil de describir", explicó Luque, neurocirujano que le trata. "Por momentos tiene excesos de alcohol, por momentos no. Este parón es negativo para él. Estos problemas familiares son terribles para él. No es un tema de pastillas, eso es simplificar un problema de un nivel de complejidad más alto".

"Diego Maradona es un paciente difícil, particular. Todo el mundo lo sabe. El esfuerzo que hago yo con todo el equipo es terrible para lograr lo mejor que se pueda con él", continuó. "Los temas familiares siempre son negativos para él. En cualquier persona con sus antecedentes, esa personalidad adictiva que él demostró con la cocaína, la alteración del entorno familiar es dramática".

La adición cambió y ahora lo que se apodera de Maradona es el alcohol, lo que le llevó a bajarse los pantalones en un bochornoso video que salió a la luz en días recientes. Su familia sabe del problema y está dispuesta a ir a la justicia para solucionarlo.

"Yo quiero que mi papá siga viviendo. El panorama del alcohol lo vienen negando hace un montón. No es algo de ahora, de la cuarentena", recordó Giannina. "Nosotras hemos vivido situaciones que no estuvieron bien. Mi papá me agradeció un montón de veces que en su momento lo hayamos internado. Le dimos la responsabilidad a un juez".