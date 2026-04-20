lunes 20  de  abril 2026
Béisbol

Salvador Pérez responde a su ausencia en Reales: “Cero frustración”

Salvador Pérez desmiente a su manager tras quedar fuera del lineup de los Royals. El catcher atraviesa un mal inicio mientras Kansas City suma seis derrotas seguidas

Salvador Pérez, de los Reales de Kansas City, observa desde el dugout durante la quinta entrada en el Juego 4 de una serie de playoffs de béisbol de la División de la Liga Americana contra los Yankees de Nueva York, el jueves 10 de octubre de 2024, en Kansas City, Missouri.

Salvador Pérez, de los Reales de Kansas City, observa desde el dugout durante la quinta entrada en el Juego 4 de una serie de playoffs de béisbol de la División de la Liga Americana contra los Yankees de Nueva York, el jueves 10 de octubre de 2024, en Kansas City, Missouri.

AP/Charlie Riedel
Por Pedro Felipe Hernández

El receptor y capitán de Kansas City, Salvador Pérez, desmintió la versión de su manager Matt Quatraro sobre su ausencia en el lineup, en medio de un mal inicio de temporada para los Royals.

El catcher venezolano Salvador Pérez generó controversia en los Kansas City Royals luego de quedar fuera de la alineación por primera vez en la temporada frente a los New York Yankees, decisión que no compartió públicamente.

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El manager Matt Quatraro explicó que dejó fuera a Pérez debido a un supuesto “descanso mental”, argumentando que el jugador necesitaba aliviar la carga de preparación previa al partido. Sin embargo, el propio pelotero respondió en redes sociales cuestionando esa versión.

Confusión interna en Kansas City

Un día después, Quatraro matizó sus declaraciones y reconoció que pudo haber existido un malentendido:

“Estamos en una buena posición. El descanso mental era, desde mi perspectiva, avisarle la noche anterior que no jugaría para quitarle presión en la preparación del juego”, explicó el dirigente.

Según el manager, la intención era reducir la exigencia mental que implica para un receptor titular planificar cada partido, algo que pudo haberse interpretado de forma incorrecta.

Pérez baja el tono a la polémica

Por su parte, Pérez restó importancia a la situación y negó cualquier tipo de conflicto interno:

“No hay frustración, cero frustración. La gente puede decir lo que quiera, pero yo no tengo tiempo para eso”, afirmó.

El receptor regresó al lineup en el último juego de la serie, intentando dejar atrás la polémica.

Un inicio de temporada complicado

El rendimiento de Pérez en este arranque de campaña ha estado lejos de su nivel habitual. El veterano batea .160/.210/.307, con 3 jonrones y 6 impulsadas en 20 partidos, además de acumular 45 corredores dejados en base, una de las cifras más altas de la MLB.

A nivel colectivo, la situación tampoco es favorable: los Royals cayeron 13-4 ante los Yankees y arrastran una racha de seis derrotas consecutivas, con récord de 7-14.

El peso de un referente histórico

A sus 35 años, Pérez sigue siendo una figura clave en la franquicia. El nueve veces All-Star tiene contrato hasta 2027 y ocupa el segundo lugar histórico en jonrones de los Royals (306).

Pese al bajón ofensivo, su liderazgo dentro del equipo continúa siendo fundamental en un momento delicado para Kansas City.

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