lunes 20  de  abril 2026
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Arbeloa defiende a Mbappé de las críticas: "Estoy contento con la eliminatoria que hizo"

Pese a que el miércoles llegó a 40 goles en la temporada con el Real Madrid, Kylian Mbappé fue señalado por los medios por su falta de implicación en defensa

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre los merengues y el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de diciembre de 2025.&nbsp;

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre los merengues y el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de diciembre de 2025. 

Oscar DEL POZO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Goleador en la ida y en la vuelta de cuartos de final de la Champions League, pero criticado por su falta de trabajo defensivo, la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, "fue un peligro constante" ante el Bayern Múnich, señaló este lunes su técnico Álvaro Arbeloa.

"No puedo acabar molesto con ninguna acción de Mbappé. Hizo una gran eliminatoria. Hizo un gran sacrificio en defensa. Nosotros nos vemos los partidos más de una vez cuando acabamos y estoy contento con la eliminatoria que hizo Mbappé", dijo Arbeloa.

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"Fue un peligro constante para el Bayern y ese es el Kylian Mbappé que queremos ver todos los días", añadió en rueda de prensa.

Autor el miércoles de su 40º gol de la temporada en todas las competiciones con la camiseta blanca, el 15º en Champions, el delantero francés fue señalado en los medios españoles por su falta de implicación en defensa, especialmente después de la expulsión de Eduardo Camavinga en el partido de vuelta (perdido 4-3, derrota 2-1 en la ida).

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El exgoleador del PSG, que llegó a Madrid para cumplir "su sueño" y ganar su primera Liga de Campeones, va a encadenar su segunda temporada consecutiva sin un título importante, salvo un enorme giro de situación en LaLiga, donde el Real está a nueve puntos del FC Barcelona a falta de siete jornadas para el final del campeonato.

Arbeloa, preguntado por las consecuencias de esta temporada fallida, consideró que la Casa Blanca no necesita "una gran revolución" para volver a ganar títulos desde la próxima campaña.

También rechazó hablar de su futuro, asegurando que solo estaba centrado en el partido del martes contra el Alavés.

"Nos quedan siete partidos y tenemos que ganarlos todos", afirmó, admitiendo que su porvenir, en cualquier caso, no depende de él.

Boca le gana el clásico a River

Boca Juniors le ganó a River Plate por 1-0 en el Superclásico del fútbol argentino, jugado este domingo en el estadio Monumental ante unos 85.000 espectadores, por la decimoquinta fecha del torneo Apertura.

Leandro Paredes, a los 45+5 minutos, marcó de penal el único gol del duelo, en un partido tenso y con varias emociones en la parte final.

Con este resultado, Boca se subió al tercer puesto en la Zona A del torneo y dio un paso importante para asegurarse la clasificación a los octavos de final, mientras que River continúa segundo en la Zona B, con el billete a la próxima fase dentro del bolsillo.

FUENTE: AFP

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