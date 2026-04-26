San Antonio Spurs recuperan a Victor Wembanyama para el Juego 4 ante Portland Trail Blazers

Los San Antonio Spurs recibirán una gran noticia de cara al cuarto partido de su serie de playoffs frente a los Portland Trail Blazers, luego de confirmar que Victor Wembanyama superó el protocolo de conmoción cerebral y estará disponible para jugar este domingo.
La estrella francesa se perdió el Juego 3 después de golpearse el rostro contra la duela tras una caída en el partido anterior. Su ausencia no impidió el triunfo texano, ya que San Antonio se impuso 120-108 con una destacada actuación de Stephon Castle, quien lideró el marcador con 33 puntos.
Además, el novato Dylan Harper brilló con una marca personal de 27 unidades, ayudando a los Spurs a tomar ventaja de 2-1 en la serie.
Antes de la lesión, Wembanyama había mostrado su impacto inmediato en la eliminatoria. En el Juego 1 sumó 35 puntos en apenas 33 minutos durante la victoria de San Antonio, mientras que en el Juego 2 registró cinco puntos en 12 minutos antes de abandonar el encuentro.
Con el regreso de su principal figura, los Spurs buscarán ampliar su ventaja en casa y acercarse a la siguiente ronda de los playoffs de la NBA.