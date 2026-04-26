San Antonio Spurs recuperan a Victor Wembanyama para el Juego 4 ante Portland Trail Blazers

Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, mira el reloj durante los minutos finales de un partido contra los Trail Blazers de Portland en el Frost Bank Center, el 19 de abril de 2026 en San Antonio, Texas.

Los San Antonio Spurs recibirán una gran noticia de cara al cuarto partido de su serie de playoffs frente a los Portland Trail Blazers, luego de confirmar que Victor Wembanyama superó el protocolo de conmoción cerebral y estará disponible para jugar este domingo.

La estrella francesa se perdió el Juego 3 después de golpearse el rostro contra la duela tras una caída en el partido anterior. Su ausencia no impidió el triunfo texano, ya que San Antonio se impuso 120-108 con una destacada actuación de Stephon Castle, quien lideró el marcador con 33 puntos.

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Además, el novato Dylan Harper brilló con una marca personal de 27 unidades, ayudando a los Spurs a tomar ventaja de 2-1 en la serie.

Antes de la lesión, Wembanyama había mostrado su impacto inmediato en la eliminatoria. En el Juego 1 sumó 35 puntos en apenas 33 minutos durante la victoria de San Antonio, mientras que en el Juego 2 registró cinco puntos en 12 minutos antes de abandonar el encuentro.

Con el regreso de su principal figura, los Spurs buscarán ampliar su ventaja en casa y acercarse a la siguiente ronda de los playoffs de la NBA.