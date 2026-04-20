lunes 20  de  abril 2026
Baloncesto

Victor Wembanyama inaugura una nueva era en los Spurs con un debut histórico en playoffs

Victor Wembanyama debuta en playoffs y simboliza el renacer de los Spurs tras años de ausencia. Una actuación histórica que va más allá de los números.

Victor Wembanyama #1 de los San Antonio Spurs mira el reloj durante los minutos finales de la segunda mitad del primer partido de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA contra los Portland Trail Blazers en el Frost Bank Center el 19 de abril de 2026 en San Antonio, Texas.&nbsp;

Victor Wembanyama #1 de los San Antonio Spurs mira el reloj durante los minutos finales de la segunda mitad del primer partido de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA contra los Portland Trail Blazers en el Frost Bank Center el 19 de abril de 2026 en San Antonio, Texas. 

Ronald Cortes/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Victor Wembanyama no solo debutó en playoffs: marcó el inicio de una nueva etapa para San Antonio, devolviendo la ilusión a una franquicia que llevaba años lejos de la élite.

El estreno en postemporada de Victor Wembanyama con los San Antonio Spurs fue mucho más que una gran actuación individual: representó el renacer competitivo de una organización que no disputaba playoffs desde 2019.

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En una noche cargada de simbolismo, con leyendas como Tim Duncan, Manu Ginóbili, David Robinson y Gregg Popovich presentes en las gradas, el joven francés asumió el protagonismo sin mostrar señales de presión.

“Se siente seguro… como si hubiera muchas manos listas para sostenerte”, expresó Wembanyama sobre el ambiente vivido.

El nuevo rostro de una franquicia histórica

Durante dos décadas, los Spurs fueron sinónimo de estabilidad y éxito en la NBA. Tras seis años de ausencia en playoffs, la llegada de Wembanyama ha cambiado el rumbo del equipo.

Su debut no solo dejó números históricos —35 puntos, récord de la franquicia en un estreno de postemporada—, sino también la sensación de que San Antonio vuelve a tener una superestrella capaz de liderar un proyecto ganador.

Más allá de las estadísticas, su impacto radica en cómo ha devuelto la identidad competitiva a la franquicia.

Victor Wembanyama
El francés Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, habla con los medios durante una rueda de prensa, el 29 de septiembre de 2025.

El francés Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, habla con los medios durante una rueda de prensa, el 29 de septiembre de 2025.

Un liderazgo natural con solo 22 años

A pesar de su juventud, Wembanyama mostró madurez y naturalidad en un escenario de máxima exigencia. Lejos de sentirse presionado por las expectativas, transmitió confianza tanto dentro como fuera de la cancha.

El ambiente en el Frost Bank Center reflejó esa conexión entre jugador y afición, con una grada completamente entregada y consciente de estar presenciando el inicio de algo importante.

El inicio de algo mayor

El debut de Wembanyama no parece un hecho aislado, sino el primer capítulo de una nueva era en San Antonio.

Con una presencia dominante, impacto global —solo superado por LeBron James en visualizaciones esta temporada— y un equipo que vuelve a creer, los Spurs parecen haber encontrado nuevamente a su líder generacional.

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