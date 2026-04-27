Spurs, Lakers y Celtics quedan a un triunfo de avanzar en playoffs NBA; Wembanyama brilla en su regreso

La jornada de playoffs de la NBA dejó a tres favoritos al borde de la clasificación. San Antonio Spurs, Boston Celtics y Los Angeles Lakers colocaron sus series 3-1 y quedaron a un solo triunfo de avanzar a la siguiente ronda.
Victor Wembanyama lideró a los San Antonio Spurs en su regreso y dejó a Spurs, Los Angeles Lakers y Boston Celtics a una victoria de avanzar en los playoffs de la NBA.
La jornada de playoffs de la NBA dejó a tres favoritos al borde de la clasificación. San Antonio Spurs, Boston Celtics y Los Angeles Lakers colocaron sus series 3-1 y quedaron a un solo triunfo de avanzar a la siguiente ronda.
El gran protagonista fue Victor Wembanyama, quien regresó tras superar el protocolo de conmoción cerebral y comandó la victoria de San Antonio por 114-93 sobre los Portland Trail Blazers.
El francés firmó una actuación estelar con 27 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, 4 robos y 7 tapones, demostrando nuevamente por qué es una de las mayores estrellas jóvenes de la liga.
Los Spurs remontaron tras ir perdiendo al descanso y dominaron la segunda mitad para colocarse a un paso de las semifinales del Oeste.
Los Boston Celtics no dieron opción y vencieron 128-96 a los Philadelphia 76ers en Filadelfia.
Payton Pritchard anotó 32 puntos desde el banquillo, mientras Jayson Tatum sumó 30 puntos, siete rebotes y 11 asistencias.
Por los Sixers, Joel Embiid regresó tras una apendicectomía y terminó con 26 puntos y 10 rebotes.
Los Los Angeles Lakers desperdiciaron la oportunidad de cerrar su serie al caer 115-96 ante los Houston Rockets.
LeBron James anotó 10 puntos y repartió nueve asistencias, mientras que Amen Thompson lideró a Houston con 23 unidades.
Pese a la derrota, los Lakers mantienen ventaja de 3-1 y buscarán sentenciar la serie en casa.
En el Este, los Toronto Raptors vencieron 93-89 a los Cleveland Cavaliers para empatar 2-2 la eliminatoria.
Scottie Barnes y Brandon Ingram aportaron 23 puntos cada uno, mientras James Harden lideró a Cleveland con 20.