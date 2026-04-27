Spurs, Lakers y Celtics quedan a un triunfo de avanzar en playoffs NBA; Wembanyama brilla en su regreso

OREGÓN - 26 DE ABRIL: Victor Wembanyama #1 de los San Antonio Spurs realiza una clavada durante la primera mitad del cuarto partido de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste contra los Portland Trail Blazers en el Moda Center el 26 de abril de 2026 en Portland, Oregón.

La jornada de playoffs de la NBA dejó a tres favoritos al borde de la clasificación. San Antonio Spurs, Boston Celtics y Los Angeles Lakers colocaron sus series 3-1 y quedaron a un solo triunfo de avanzar a la siguiente ronda.

El gran protagonista fue Victor Wembanyama, quien regresó tras superar el protocolo de conmoción cerebral y comandó la victoria de San Antonio por 114-93 sobre los Portland Trail Blazers.

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El francés firmó una actuación estelar con 27 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, 4 robos y 7 tapones, demostrando nuevamente por qué es una de las mayores estrellas jóvenes de la liga.

Los Spurs remontaron tras ir perdiendo al descanso y dominaron la segunda mitad para colocarse a un paso de las semifinales del Oeste.

Celtics aplastan a Philadelphia

Los Boston Celtics no dieron opción y vencieron 128-96 a los Philadelphia 76ers en Filadelfia.

Payton Pritchard anotó 32 puntos desde el banquillo, mientras Jayson Tatum sumó 30 puntos, siete rebotes y 11 asistencias.

Por los Sixers, Joel Embiid regresó tras una apendicectomía y terminó con 26 puntos y 10 rebotes.

Lakers sufren, pero siguen arriba

Los Los Angeles Lakers desperdiciaron la oportunidad de cerrar su serie al caer 115-96 ante los Houston Rockets.

LeBron James anotó 10 puntos y repartió nueve asistencias, mientras que Amen Thompson lideró a Houston con 23 unidades.

Pese a la derrota, los Lakers mantienen ventaja de 3-1 y buscarán sentenciar la serie en casa.

Raptors igualan la serie ante Cavaliers

En el Este, los Toronto Raptors vencieron 93-89 a los Cleveland Cavaliers para empatar 2-2 la eliminatoria.

Scottie Barnes y Brandon Ingram aportaron 23 puntos cada uno, mientras James Harden lideró a Cleveland con 20.