"Es un honor estar aquí frente a ustedes. Siempre representar a México, y me tocó hace muchos años estar aquí (como jugador), y estoy convencido, primero que nada, del gran grupo humano que son, y de la gran generación de futbolistas que tenemos; eso lo deben tener claro, porque sino, yo no estaría aquí", dijo Lozano después de ser presentado por Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF.

Después de aceptar relevar a Cocca, Lozano se trasladó a la concentración del combinado en Houston luego de recibir la encomienda de dirigir el torneo regional que comienza el fin de semana tras la estrepitosa eliminación en las semifinales de la Liga de Naciones por goleada 3-0 ante Estados Unidos.

El martes por la noche llegó a la sede en Estados Unidos, el miércoles convivió con los jugadores y el jueves dirigirá su primer entrenamiento con el grupo que afrontará la Copa Oro, certamen en el que debutan el domingo ante Honduras; Haití (jueves 29 de junio) y Qatar (domingo 2 de julio) serán los otros dos rivales de la primera fase de los tricolores.

“Creo mucho en ustedes, creo mucho en sus capacidades y también creo en mí y en mi cuerpo técnico. No me cabe la menor duda de que vamos a salir adelante de esta y de las que vengan adelante”, dijo Lozano en su primer discurso a los jugadores.

“Sé que los momentos no han sido los mejores, pero también sé que de estas circunstancias y estas situaciones es de donde se forjan las mejores historias de vida y en este caso de deporte. Hay que tener la capacidad de reinventarnos primero, hay que abrazar las oportunidades y tenemos muy pronto una nueva oportunidad de poner el nombre de México muy en alto”.

Para el entrenador de 44 años será su segunda experiencia al frente de un equipo nacional, luego de haber dirigido al equipo Sub 23 que se colgó la presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio celebrados hace dos años, conjunto que llevó a lo largo de todo su proceso.

Lozano ha acumulado experiencia en los banquillos del balompié mexicano, debutando el primero de febrero del 2017 con Gallos de Querétaro. El año pasado se hizo cargo de los Rayos de Necaxa a lo largo de 32 encuentros.

Juan Carlos Rodríguez, presidente de la FMF, anunció tras el despido de Cocca, que Lozano se haría cargo del equipo nacional en un interinato, que de arranque contemplaría únicamente dirigir la Copa Oro que se realizará en Estados Unidos.

coccadiego.jpg El técnico de México Diego Cocca durante el segundo tiempo del partido amistoso contra Camerún, el sábado 10 de junio de 2023, en San Diego. AP /Gregory Bull

FUENTE: AP