miércoles 3  de  diciembre 2025
TENIS

Serena Williams desmiente un eventual regreso al circuito WTA

La estadounidense Serena Williams no participa en ningún torneo desde el US Open 2022. La menor de las famosas hermanas quedó a un título de la marca histórica

La exjugadora de tenis, Serena Williams, durante un evento en West Hollywood, el 8 de noviembre de 2025.

La exjugadora de tenis, Serena Williams, durante un evento en West Hollywood, el 8 de noviembre de 2025.

MICHAEL TRAN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- La leyenda del tenis, Serena Williams, retirada del circuito WTA desde 2022, desmintió este martes un regreso a la actividad, desmarcándose del rumor surgido a raíz de la reaparición de su nombre en la nómina de jugadoras seguidas por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

La inscripción en esta lista de la ITIA, el organismo encargado de los controles antidopaje en el tenis, es un paso previo a un eventual regreso a la competición. Una posibilidad que la estadounidense de 44 años descartó en un mensaje publicado en la tarde del martes.

"Oh Dios mío. No regreso. Ese incendio es una completa locura", escribió la antigua tenista en su cuenta de X.

"Es correcto que ella figura de nuevo en la nómina de jugadoras sometidas a controles antidopaje", había declarado horas antes en Londres a la AFP Adrian Bassett, vocero de la ITIA, en respuesta a las informaciones aparecidas en la prensa.

Williams, una de las grandes leyendas del deporte femenino, no participa en ningún torneo desde su derrota en tercera ronda del US Open 2022. La menor de las hermanas Williams quedó a un título de la marca histórica de 24 cetros del Grand Slam en individual, ostentada por Margaret Court en categoría femenina y por Novak Djokovic en masculina.

Luego de su derrota en tres sets contra la australiana Ajla Tomljanovic en el US Open hace tres años, Williams había declarado que no deseaba utilizar el término "retirada".

Su hermana la quiere de vuelta

Su hermana mayor, Venus, ganadora de siete torneos de Grand Slam, regresó al tenis el pasado verano boreal a los 45 años, luego de casi dos años de ausencia.

Cuando realizó su regreso en el Torneo de Washington en julio, Venus declaró que deseaba que Serena se uniese a ella de nuevo en el circuito.

"No dejo de decírselo a mi equipo: lo único que podría mejorar la situación es que ella (Serena) estuviese aquí. Siempre hemos hecho todo juntas, así que por supuesto que la extraño. Pero si ella vuelve, estoy seguro de que se entenrarán", declaró en aquel entonces Venus.

FUENTE: AFP

