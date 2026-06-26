viernes 26  de  junio 2026
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Serena Williams ya tiene rival para su esperado regreso en Wimbledon

A sus 44 años de edad, la estadounidense Serena Williams regresó en junio al circuito y desde entonces tan solo ha disputado dos partidos en dobles

La estadounidense Serena Williams devuelve la pelota en un juego contra Harmony Tan, el 28 de junio de 2022.

La estadounidense Serena Williams devuelve la pelota en un juego contra Harmony Tan, el 28 de junio de 2022.

GLYN KIRK / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WIMBLEDON.- Casi cuatro años después de su último partido individual contra Ajla Tomljanovic, la leyenda estadounidense Serena Williams regresará el martes en Wimbledon contra la australiana Maya Joint (N.53 del mundo).

En el cuadro masculino, el sorteo celebrado este viernes en Londres emparejó al vigente campeón y número 1 mundial Jannik Sinner contra el serbio Miomir Kecmanovic (N.51), una oportunidad para que el italiano pase página tras venirse abajo físicamente en Roland Garros.

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A sus 44 años, Serena Williams regresa al tenis profesional

Vencedor sobre la arcilla parisina de su primer título de Grand Slam, el alemán Alexaner Zverev (N.3) se enfrentará al belga Alexander Blockx (N.37), mientras que el serbio Novak Djokovic, siete veces campeón sobre la hierba londinense, se medirá al chino Wu Yibing (N.99).

A sus 44 años, Williams regresó en junio al circuito y desde entonces tan solo ha disputado dos partidos en dobles.

Su último duelo individual fue en tercera ronda del US Open 2022, tras caer derrotada contra Tomljanovic antes de retirarse.

Sin ránking, la estadounidense con 23 títulos de Grand Slam ha recibido una invitación por parte de la organización del torneo para disputar el cuadro individual. Además, jugará en dobles junto a su hermana Venus, de 46 años.

En caso de vencer a Joint, Williams podría cruzarse en segunda ronda con la filipina Alexandra Eala (N.30) y en tercera ronda podría darse un hipotético cruce contra la vigente campeona en Wimbledon, la polaca Iga Swiatek (N.3).

Cuadro accesible para Djokovic

Por su parte, Elena Rybakina (N.2), vencedora en Wimbledon en 2022, llega a Londres con opciones de arrebatar el N.1 a la bielorrusa Aryna Sabalenka. La kazaja se enfrentará a la francesa Lois Boisson (N.154), semifinalista sorpresa en Roland Garros 2025.

Sabalenka, por su parte, debutará contra la serbia Teodora Kostovic (N.184).

La joven rusa Mirra Andreeva (N.5), que a sus 19 años ganó Roland Garros el pasado mes de junio, iniciará su torneo londinense contra la polaca Magda Linette (N.58).

Djokovic, que a sus 39 años busca un vigésimo quinto título de Grand Slam de récord, ha caído en un lado del cuadro a priori más amable. Su primer gran duelo podría llegar en octavos de final contra la promesa brasileña Joao Fonseca (N.27).

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Por su parte el exnúmero 4 del mundo Jack Draper, principal esperanza británica, ha caído hasta el número 160 debido a una racha de lesiones, una clasificación que ha propiciado una primera ronda contra el estadounidense Taylor Fritz (N.7), un experto sobre hierba.

Sin la presencia del español Carlos Alcaraz (N.2), todavía lesionado de su muñeca derecha, el italiano Sinner podría cruzarse en octavos de final con el joven talento español Rafa Jódar (N.26), con un posible duelo de cuartos de final contra el ruso Daniil Medvedev.

Contrariamente a años precedentes, el italiano no ha disputado ningún torneo de preparación sobre hierba.

Además de Serena Williams, también habrá otro veterano invitado por la organización: el suizo Stan Wawrinka jugará un último Wimbledon a sus 41 años, aunque su entrada en liza será contra el italiano Matteo Berrettini, que viene de alcanzar las semifinales en Roland Garros.

FUENTE: AFP

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