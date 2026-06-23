martes 23  de  junio 2026
Tenis

Serena Williams regresa al cuadro individual de Wimbledon y acapara todas las miradas

Serena Williams regresa al cuadro individual de Wimbledon tras casi cuatro años. Sinner y Djokovic parten como favoritos en el torneo masculino.

Las jugadoras estadounidenses Venus (izq) y Serena Williams hablan durante un partido de dobles en Wimbledon, el 30 de junio de 2016.

Las jugadoras estadounidenses Venus (izq) y Serena Williams hablan durante un partido de dobles en Wimbledon, el 30 de junio de 2016.

ADRIAN DENNIS / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La legendaria Serena Williams volverá a disputar un partido oficial de individuales en Wimbledon tras casi cuatro años de ausencia, en lo que representa uno de los regresos más esperados del tenis mundial. La estadounidense, de 44 años, aceptó una invitación especial para competir tanto en individuales como en dobles junto a su hermana Venus Williams.

Tras reaparecer este mes en dos torneos de dobles, Serena decidió dar un paso más en su regreso al circuito y probar suerte directamente en el escenario donde conquistó siete títulos individuales. Analistas y exjugadores consideran que, aunque llega sin ritmo competitivo en individuales, su experiencia y capacidad para competir en grandes escenarios la convierten en una rival peligrosa para cualquiera.

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El sorteo del torneo definirá este viernes a su primera adversaria, y debido a que no cuenta con ranking ni será cabeza de serie, podría enfrentarse desde el inicio a alguna de las principales favoritas.

Las candidatas al título

Aunque el regreso de Serena centra la atención mediática, las máximas aspirantes al campeonato son Aryna Sabalenka, la campeona de 2022 Elena Rybakina, la joven sensación Mirra Andreeva y la vigente campeona Iga witek.

Andreeva llega con gran confianza tras conquistar recientemente Roland Garros, mientras que Rybakina sigue siendo una de las jugadoras más peligrosas sobre césped gracias a su potente servicio.

Sinner y Djokovic lideran la lucha masculina

En el cuadro masculino, el gran favorito es Jannik Sinner, actual campeón de Wimbledon, especialmente tras la ausencia de Carlos Alcaraz por una lesión en la muñeca derecha.

El principal desafío para Sinner podría llegar de la mano de Novak Djokovic, ganador de siete títulos en Wimbledon y dueño de un impresionante historial sobre la hierba londinense. A sus 39 años, el serbio sigue siendo considerado uno de los candidatos más sólidos para conquistar otro Grand Slam.

La posibilidad de que Serena Williams y Djokovic vuelvan a levantar los trofeos de Wimbledon, como ocurrió en 2015, añade un componente histórico y nostálgico a una edición que promete emociones desde el primer día.

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