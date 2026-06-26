viernes 26  de  junio 2026
JUICIO

Bolton, exasesor de seguridad nacional, se declara culpable por documentos clasificados

El diplomático de 77 años se declaró culpable ante un tribunal federal de Maryland como parte de un acuerdo por el cual la fiscalía recomendará una pena de prisión de no más de cinco años

El exasesor de seguridad nacional John Bolton se declaró culpable y podría cumplir hasta cinco años de prisión por difusión de documentos confidenciales

El exasesor de seguridad nacional John Bolton se declaró culpable y podría cumplir hasta cinco años de prisión por difusión de documentos confidenciales

AL DRAGO/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump antes de convertirse en un crítico acérrimo del presidente estadounidense, se declaró culpable el viernes de un cargo por retener documentos clasificados.

El diplomático de 77 años se declaró culpable ante un tribunal federal de Maryland como parte de un acuerdo por el cual la fiscalía recomendará una pena de prisión de no más de cinco años.

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Preguntado por el juez Theodore Chuang sobre su culpabilidad, Bolton respondió: "Sí, su señoría, y lo siento".

El juez le impuso una multa de 2,25 millones de dólares.

Bolton, uno de los críticos de Trump que ha sido blanco de la fiscalía desde el regreso del republicano a la Casa Blanca a principios de 2025, fue imputado en octubre con 18 cargos por transmisión y retención de información de defensa nacional de alto secreto.

La justicia acusó a Bolton de haber "abusado de su cargo de asesor de seguridad nacional al compartir más de mil páginas de documentos" con dos personas de su entorno que carecían de permiso para acceder a este tipo de información.

Medios locales informan de que estas dos personas con las que compartió información serían su esposa y su hija.

Al parecer, el material se utilizó posteriormente en un libro escrito por Bolton en el que criticaba abiertamente a Trump y su gobierno.

El veterano diplomático aparece con frecuencia en medios estadounidenses, donde se muestra implacable con Trump, a quien tachó de "no apto para ser Presidente".

FUENTE: Con información de AFP.

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