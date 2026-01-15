Sergio Ramos acelera la compra del Sevilla

El zaguero del Sevilla, Sergio Ramos, al final del partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 26 de mayo de 2024.

Sergio Ramos, tal y como publica el Diario AS, ha dado un paso decisivo en su intención de convertirse en propietario del Sevilla FC . El futbolista de Camas no quiere dilatar el proceso y tiene previstas en los próximos días varias reuniones estratégicas junto a su abogado, Julio Senn, con los principales accionistas del club y figuras clave implicadas en una posible venta.

Entre los actores más relevantes se encuentra Alberto Pérez Solano, secretario del Consejo de Administración y mano derecha del actual presidente, José María del Nido Carrasco. Ramos mantendrá un encuentro con él con el objetivo de negociar una cifra y unas condiciones que permitan el traspaso de control del club.

Oferta de 400 millones y deuda pendiente por aclarar

El ex capitán del Real Madrid cuenta con el respaldo de varios inversores de peso y mantiene una propuesta global valorada en unos 400 millones de euros, una cantidad que incluye la deuda actual del Sevilla FC. Precisamente, este pasivo es uno de los puntos clave que el club debe definir para establecer el valor real de las acciones y el precio final de la operación.

En este contexto, la oferta presentada por una empresa norteamericana —cuyo nombre no ha trascendido— ha quedado prácticamente descartada tras analizar las cuentas del club andaluz.

El precio por acción, principal problema

Los grandes accionistas del Sevilla ya asumen que no podrán alcanzar los 3.500 euros por acción que inicialmente pretendían y ahora sitúan la referencia en torno a los 3.000 euros. A esa cifra todavía no ha llegado Sergio Ramos, aunque las reuniones previstas esta semana serán determinantes para saber si el camero mejora su propuesta o si, por el contrario, son los accionistas quienes flexibilizan sus exigencias.

La situación institucional y deportiva del Sevilla, marcada por una deriva que muchos califican de autodestructiva, podría jugar un papel clave en el desenlace de una operación que promete marcar un antes y un después en la historia del club.