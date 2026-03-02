lunes 2  de  marzo 2026
FÚTBOL

Aseguran que no está prevista una operación de Kylian Mbappé "en este momento"

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, se encuentra actualmente en París junto al cuerpo médico del equipo para evaluar su lesión a profundidad

El francés Kylian Mbappé, del Real Madrid, anota el gol inaugural de su equipo en un partido, el 17 de enero de 2026.

El francés Kylian Mbappé, del Real Madrid, anota el gol inaugural de su equipo en un partido, el 17 de enero de 2026.

JAVIER SORIANO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- Kylian Mbappé, con problemas en la rodilla izquierda desde diciembre, se halla en París junto con el cuerpo médico del Real Madrid para realizar "un balance preciso de la evolución" de su lesión, pero no está prevista "en este momento ninguna intervención quirúrgica", según indicó a la AFP este lunes el entorno del delantero francés.

"De común acuerdo con el club, se realizaron pruebas complementarias para establecer un balance preciso sobre la evolución de su rodilla", precisó el entorno del capitán de los Bleus en un comunicado transmitido a la AFP.

Lee además
El árbitro francés Francois Letexier muestra una tarjeta roja al entrenador portugués del SL Benfica, José Mourinho, durante el partido de fútbol de ida de la ronda eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF en el Estadio da Luz de Lisboa el 17 de febrero de 2026. 
Fútbol

José Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después… pero sancionado y lejos del banquillo ante el Real Madrid
El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante una sesión de práctica del equipo blanco, el 13 de enero de 2026.
FÚTBOL

Entrenador del Real Madrid asegura que la "UEFA tiene la oportunidad de hacer más" contra el racismo

"En este momento está descartada una intervención quirúrgica", señaló la misma fuente. Este estudio "tiene el objetivo de optimizar su seguimiento y preparar un regreso en las mejores condiciones".

Mbappé, mermado por una lesión en el ligamento externo de la rodilla izquierda desde finales de 2025, causó baja para el partido de vuelta ante el Benfica el martes en los playoffs de la Champions, después de haber sentido "un dolor demasiado persistente" en el entrenamiento, según varias fuentes.

AFP__20251207__87DL4YX__v1__MidRes__FblEspLigaRealMadridCeltaVigo
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, coloca la cabeza dentro de su camiseta durante un partido de la liga española ante el RC Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 7 de diciembre de 2025.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, coloca la cabeza dentro de su camiseta durante un partido de la liga española ante el RC Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 7 de diciembre de 2025.

"No existe ningún desacuerdo" entre el capitán de los Bleus y el club merengue sobre su lesión, sostiene su entorno.

Preguntado por la AFP, el entorno del actual máximo goleador de la liga española no precisó el tiempo que estará de baja.

Fechas importantes a la vista

En el horizonte cercano del Real Madrid se presentan dos compromisos cruciales para el devenir de la temporada, con la doble cita de octavos de la Liga de Campeones de Europa ante el Manchester City (11 y 17 de marzo).

La selección francesa, por su parte, se enfrentará en un partido amistoso a Brasil el 26 de marzo en Boston y a Colombia tres días después en Washington, a dos meses y medio del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Kylian Mbappé se pierde la vuelta ante el Benfica por lesión de rodilla y enciende las alarmas en el Real Madrid

Real Madrid sigue adelante con "una victoria para todos los que están contra el racismo"

Entrenador del Real Madrid rechaza poner fecha a la reaparición de Mbappé

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial. 
ERROR

Defensas aéreas de Kuwait abaten por error tres aviones de EEUU

El presidente Donald Trump hace una declaración sobre los ataques de Estados Unidos en Irán, el 28 de febrero de 2026.
CONFLICTO

Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán

El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 
Investigación

Tiroteo en Texas deja 3 muertos y 18 heridos; FBI afirma que potencialmente es un "acto de terrorismo"

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Guerra en Irán

Trump prevé que operaciones contra Irán podrían durar "cuatro semanas"; promete vengar muerte de militares

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra

Te puede interesar

El presidente Donald Trump hace una declaración sobre los ataques de Estados Unidos en Irán, el 28 de febrero de 2026.
CONFLICTO

Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán
Contenedores para el envío de mercancías en el Puerto de Miami el 7 de agosto de 2025.
Economía

Corte de Apelaciones rechaza retrasar la implementación del fallo del Supremo sobre aranceles de EEUU

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra

Rosie Cordero-Stutz sheriff de Miami-Dade ,Steven Meiner, alcalde de Miami Beach, y la alcaldesa del condado Daniella Levine-Cava. 
REACCIÓN LOCAL

Sur de Florida refuerza seguridad tras ataque de EEUU a Irán

Steven Meiner alcalde de Miami Beach 
REEMBOLSO DINERO

Miami Beach envia cheque de $500 a propietarios de viviendas