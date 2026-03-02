lunes 2  de  marzo 2026
Béisbol

José Altuve no jugará el partido de exhibición ante Venezuela: Astros priorizan su preparación para 2026

José Altuve no participará en el juego de exhibición entre los Houston Astros y Venezuela. El club prioriza su salud y preparación para la temporada 2026. Tampoco jugará el Clásico Mundial

José Altuve #27 y el coach de primera base Omar López, de los Astros de Houston, esperan el resultado de un reto en la segunda entrada durante el cuarto juego de la Serie de Campeonato en el Globe Life Field el 19 de octubre de 2023 en Arlington, Texas.

José Altuve #27 y el coach de primera base Omar López, de los Astros de Houston, esperan el resultado de un reto en la segunda entrada durante el cuarto juego de la Serie de Campeonato en el Globe Life Field el 19 de octubre de 2023 en Arlington, Texas.

AFP / Carmen Mandato
Por Pedro Felipe Hernández

El esperado duelo de exhibición entre los Houston Astros y la selección de Venezuela no contará con una de sus grandes figuras. José Altuve no jugará el compromiso preparatorio frente al combinado venezolano, decisión confirmada por el entorno del club texano.

El segunda base, referente histórico tanto en las Grandes Ligas como en la Vinotinto del béisbol, permanecerá enfocado en su preparación para la temporada 2026 de la MLB, que está a punto de comenzar.

Lee además
William Contreras (izq), de los Cerveceros de Milwaukee, conversa con su hermano Willson, en ese momento de los Cardenales de San Luis, durante un encuentro entre ambos equipos, el 26 de abril de 2025.
BÉISBOL

Hermanos Contreras no esconden su alegría por jugar juntos con Venezuela en el Clásico Mundial
El francés Kylian Mbappé, del Real Madrid, anota el gol inaugural de su equipo en un partido, el 17 de enero de 2026.
FÚTBOL

Aseguran que no está prevista una operación de Kylian Mbappé "en este momento"

¿Por qué Altuve no jugará ante Venezuela?

La decisión responde principalmente a una estrategia de los Astros para priorizar su estado físico y evitar riesgos innecesarios en compromisos fuera del calendario oficial de la liga.

Entre los factores que influyeron destacan:

Protección física de cara a la temporada regular

Planificación del Spring Training

Antecedentes recientes de molestias físicas

El recuerdo de la lesión sufrida en el Clásico Mundial 2023 —cuando una fractura en el pulgar lo dejó fuera durante más de un mes en la MLB— sigue pesando en la planificación del equipo. Además, al cierre de la campaña 2025 el venezolano arrastró molestias en el pie derecho.

Recordatorio: tampoco jugará el Clásico Mundial 2026

Aunque la noticia más reciente es su ausencia en el juego de exhibición ante Venezuela, ya se conocía que Altuve no participará en el World Baseball Classic 2026.

La decisión se tomó tras una combinación de factores médicos, contractuales y administrativos, incluyendo la negativa del seguro para cubrir su contrato durante el torneo internacional.

Pese a ello, el jugador ha manifestado su intención de apoyar a la selección venezolana desde fuera del terreno de juego.

Impacto para Venezuela

La ausencia del “Astroboy” supone una baja sensible para el combinado nacional, tanto por liderazgo como por experiencia. Sin embargo, la selección cuenta con alternativas en el cuadro interior para cubrir la segunda base y mantener la competitividad en el torneo.

Enfoque total en la temporada MLB 2026

Para los Astros, la prioridad es clara: contar con Altuve al 100% desde el Día Inaugural. A sus 35 años, el venezolano sigue siendo pieza clave en el lineup de Houston y su gestión física será determinante para aspirar nuevamente a la postemporada.

Temas
Te puede interesar

Aficionados enloquecen con el arribo de Ohtani a Osaka para el Clásico Mundial

Barcelona vs Atlético de Madrid: Hansi Flick apela a la fe para una remontada histórica

"Checo" Pérez y Bottas regresan a una parrilla de la Fórmula 1 con pocos cambios en 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial. 
ERROR

Defensas aéreas de Kuwait abaten por error tres aviones de EEUU

El presidente Donald Trump hace una declaración sobre los ataques de Estados Unidos en Irán, el 28 de febrero de 2026.
CONFLICTO

Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán

El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 
Investigación

Tiroteo en Texas deja 3 muertos y 18 heridos; FBI afirma que potencialmente es un "acto de terrorismo"

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Guerra en Irán

Trump prevé que operaciones contra Irán podrían durar "cuatro semanas"; promete vengar muerte de militares

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra

Te puede interesar

El presidente Donald Trump hace una declaración sobre los ataques de Estados Unidos en Irán, el 28 de febrero de 2026.
CONFLICTO

Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán
Contenedores para el envío de mercancías en el Puerto de Miami el 7 de agosto de 2025.
Economía

Corte de Apelaciones rechaza retrasar la implementación del fallo del Supremo sobre aranceles de EEUU

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra

Rosie Cordero-Stutz sheriff de Miami-Dade ,Steven Meiner, alcalde de Miami Beach, y la alcaldesa del condado Daniella Levine-Cava. 
REACCIÓN LOCAL

Sur de Florida refuerza seguridad tras ataque de EEUU a Irán

Steven Meiner alcalde de Miami Beach 
REEMBOLSO DINERO

Miami Beach envia cheque de $500 a propietarios de viviendas