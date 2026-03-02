José Altuve no jugará el partido de exhibición ante Venezuela: Astros priorizan su preparación para 2026

José Altuve #27 y el coach de primera base Omar López, de los Astros de Houston, esperan el resultado de un reto en la segunda entrada durante el cuarto juego de la Serie de Campeonato en el Globe Life Field el 19 de octubre de 2023 en Arlington, Texas.

El esperado duelo de exhibición entre los Houston Astros y la selección de Venezuela no contará con una de sus grandes figuras. José Altuve no jugará el compromiso preparatorio frente al combinado venezolano, decisión confirmada por el entorno del club texano.

El segunda base, referente histórico tanto en las Grandes Ligas como en la Vinotinto del béisbol , permanecerá enfocado en su preparación para la temporada 2026 de la MLB, que está a punto de comenzar.

¿Por qué Altuve no jugará ante Venezuela?

La decisión responde principalmente a una estrategia de los Astros para priorizar su estado físico y evitar riesgos innecesarios en compromisos fuera del calendario oficial de la liga.

Entre los factores que influyeron destacan:

Protección física de cara a la temporada regular

Planificación del Spring Training

Antecedentes recientes de molestias físicas

El recuerdo de la lesión sufrida en el Clásico Mundial 2023 —cuando una fractura en el pulgar lo dejó fuera durante más de un mes en la MLB— sigue pesando en la planificación del equipo. Además, al cierre de la campaña 2025 el venezolano arrastró molestias en el pie derecho.

Recordatorio: tampoco jugará el Clásico Mundial 2026

Aunque la noticia más reciente es su ausencia en el juego de exhibición ante Venezuela, ya se conocía que Altuve no participará en el World Baseball Classic 2026.

La decisión se tomó tras una combinación de factores médicos, contractuales y administrativos, incluyendo la negativa del seguro para cubrir su contrato durante el torneo internacional.

Pese a ello, el jugador ha manifestado su intención de apoyar a la selección venezolana desde fuera del terreno de juego.

Impacto para Venezuela

La ausencia del “Astroboy” supone una baja sensible para el combinado nacional, tanto por liderazgo como por experiencia. Sin embargo, la selección cuenta con alternativas en el cuadro interior para cubrir la segunda base y mantener la competitividad en el torneo.

Enfoque total en la temporada MLB 2026

Para los Astros, la prioridad es clara: contar con Altuve al 100% desde el Día Inaugural. A sus 35 años, el venezolano sigue siendo pieza clave en el lineup de Houston y su gestión física será determinante para aspirar nuevamente a la postemporada.