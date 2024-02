Shohei Ohtani anuncia casamiento

Señaló que su esposa es japonesa, aunque no la identificó. Dijo que revelaría más en una entrevista el 1 de marzo.

"Comencé un nuevo capítulo en mi carrera con los Dodgers, pero también he empezado una nueva vida con alguien de mi país natal, Japón, que es muy especial para mí", escribió.

El pelotero pidió a los medios que eviten “realizar entrevistas no autorizadas”.

La noticia se hizo pública en plena noche en Norteamérica y final de la tarde en Japón, donde inmediatamente abrió los noticieros en la televisión local.

