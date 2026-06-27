sábado 27  de  junio 2026
BÉISBOL

¿Quién vende en la MLB?

A estas alturas de la zafra de la MLB todavía hay demasiados equipos convencidos de que pueden llegar a playoffs, gracias a un formato ampliado de postemporada

Sandy Alcántara, lanzador de los Marlins de Miami, durante un juego.

Sandy Alcántara, lanzador de los Marlins de Miami, durante un juego.

AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

Todos los años pasa lo mismo. Se acerca la fecha límite de cambios y comienzan los rumores, las filtraciones, los nombres que aparecen en todas las conversaciones y las especulaciones sobre quién será el próximo en cambiar de uniforme. Pero este año hay algo distinto: nadie sabe qué equipo quiere vender.

A estas alturas de la temporada todavía hay demasiados equipos convencidos de que pueden llegar a los playoffs. El formato ampliado de postemporada ha cambiado por completo la manera de pensar de las organizaciones. Antes, para finales de junio o principios de julio, ya era relativamente fácil identificar a los vendedores. Hoy no tanto. Un equipo puede estar jugando por debajo de .500 y aun así sentirse a pocos juegos de un comodín.

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Eso ha creado un escenario bastante particular. Hay muchos compradores potenciales y muy pocas piezas realmente disponibles. Por eso nombres como Tarik Skubal, Sandy Alcántara o Luis Arráez generan tanta expectativa. No necesariamente porque vayan a ser cambiados, sino porque son de los pocos jugadores capaces de mover el mercado de verdad.

La consecuencia es simple: los precios suben. Y mucho. Cuando varios equipos persiguen al mismo jugador, la negociación deja de ser una conversación y se convierte en una subasta. Los gerentes generales lo saben y por eso algunos están esperando hasta el último momento para mover sus fichas.

Lo interesante es que esta situación también refleja algo positivo para el béisbol.

Más equipos siguen compitiendo, más ciudades mantienen la ilusión y más aficionados sienten que su temporada todavía tiene sentido cuando llega el verano. Desde el punto de vista del espectáculo, es una gran noticia.

El otro lado de la historia

Pero también genera un problema. Si casi todos quieren comprar y nadie quiere vender, el mercado corre el riesgo de quedarse corto en figuras disponibles. Eso explica por qué cualquier rumor relacionado con una estrella se convierte inmediatamente en noticia.

Al final, la fecha límite de cambios ya no se trata solamente de reforzar un roster para octubre. También es una prueba de paciencia. Los equipos deben decidir cuánto están dispuestos a pagar por una oportunidad que no viene con garantías.

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