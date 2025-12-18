Sin convencer: Real Madrid avanza en la Copa del Rey, pero no se sacude las dudas

El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 4 de mayo de 2025.

MADRID.- Con una parada espectacular de Andriy Lunin en el descuento, el Real Madrid evitó irse a la prórroga de visita ante el Talavera de la Reina , hundido en la tercera categoría del fútbol español, al que derrotó 3-2 este miércoles para avanzar a octavos de la Copa del Rey.

En el pequeño estadio El Prado, lleno con sus 6.000 localidades, fue una vez más Kylian Mbappé quien desbloqueó el partido a favor de los blancos al convertir un penalti en el minuto 41, antes de que un autogol de Farrando (45') permitiera al Real Madrid irse al descanso con dos tantos de ventaja.

Los madrileños se complicaron el final del encuentro al dejar que el Talavera, penúltimo en su grupo de la Primera Federación, recortara distancias gracias a un gol de Arroyo (80').

De nuevo, Mbappé dio un poco de aire a su equipo (88') tras un gran error del portero local.

Pero Di Renzo (90+1'), al aprovechar un rechace tras una falta, permitió a los locales volver a acercarse en el marcador.

Y finalmente Lunin voló para salvar la victoria, con el Talavera volcado en el área blanca y Xabi Alonso con cara de pocos amigos en el banquillo.

"Han sido estas cosas que pasan en la Copa... A nosotros y a otros equipos. Con el 1-3, que ha sido importante, hemos concedido un gol y han apretado. El Talavera se ha venido arriba. La primera parte la controlamos bien y no marcar ese 0-3 dejó el partido abierto", señaló el técnico blanco.

En estos dieciseisavos de final de la Copa del Rey, los otros dos grandes de España, el Barcelona y el Atlético de Madrid, también se impusieron sin brillo en el campo de otros dos clubes de Tercera División: el Guadalajara (2-0) el martes y el Atlético Baleares este miércoles (3-2).

Thiago Silva deja el Fluminense

El central brasileño Thiago Silva rescindió su contrato con el Fluminense, informó este miércoles el club de Río de Janeiro, mientras el experimentado zaguero aspira, según medios de prensa locales, a volver a Europa.

Ícono del equipo del barrio carioca de Laranjeiras, el defensa de 41 años tenía contrato válido hasta junio de 2026.

"Thiago Silva, que retornó al club el año pasado como una leyenda del fútbol mundial, deja un legado de dedicación y amor por el Fluminense", subrayó el equipo en el comunicado en el que anunció que la rescisión fue firmada el martes por el jugador.

