jueves 18  de  diciembre 2025
FÚTBOL

Sin convencer: Real Madrid avanza en la Copa del Rey, pero no se sacude las dudas

El Real Madrid del entrenador Xabi Alonso sobrevivió ante el modesto Talavera, al que superó por marcador de 3-2 para alcanzar los octavos de final del torneo

El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 4 de mayo de 2025.

El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 4 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Con una parada espectacular de Andriy Lunin en el descuento, el Real Madrid evitó irse a la prórroga de visita ante el Talavera de la Reina, hundido en la tercera categoría del fútbol español, al que derrotó 3-2 este miércoles para avanzar a octavos de la Copa del Rey.

En el pequeño estadio El Prado, lleno con sus 6.000 localidades, fue una vez más Kylian Mbappé quien desbloqueó el partido a favor de los blancos al convertir un penalti en el minuto 41, antes de que un autogol de Farrando (45') permitiera al Real Madrid irse al descanso con dos tantos de ventaja.

Lee además
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, coloca la cabeza dentro de su camiseta durante un partido de la liga española ante el RC Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 7 de diciembre de 2025.
FÚTBOL

Real Madrid se hunde y no encuentra luz en el horizonte
El atacante francés Karim Benzema, del Ittihad FC, durante un partido contra el Qadsiah FC, el 30 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Exatacante del Real Madrid deja las puertas abiertas a un regreso a la selección de Francia

Los madrileños se complicaron el final del encuentro al dejar que el Talavera, penúltimo en su grupo de la Primera Federación, recortara distancias gracias a un gol de Arroyo (80').

De nuevo, Mbappé dio un poco de aire a su equipo (88') tras un gran error del portero local.

Embed

Pero Di Renzo (90+1'), al aprovechar un rechace tras una falta, permitió a los locales volver a acercarse en el marcador.

Y finalmente Lunin voló para salvar la victoria, con el Talavera volcado en el área blanca y Xabi Alonso con cara de pocos amigos en el banquillo.

"Han sido estas cosas que pasan en la Copa... A nosotros y a otros equipos. Con el 1-3, que ha sido importante, hemos concedido un gol y han apretado. El Talavera se ha venido arriba. La primera parte la controlamos bien y no marcar ese 0-3 dejó el partido abierto", señaló el técnico blanco.

En estos dieciseisavos de final de la Copa del Rey, los otros dos grandes de España, el Barcelona y el Atlético de Madrid, también se impusieron sin brillo en el campo de otros dos clubes de Tercera División: el Guadalajara (2-0) el martes y el Atlético Baleares este miércoles (3-2).

Thiago Silva deja el Fluminense

El central brasileño Thiago Silva rescindió su contrato con el Fluminense, informó este miércoles el club de Río de Janeiro, mientras el experimentado zaguero aspira, según medios de prensa locales, a volver a Europa.

Ícono del equipo del barrio carioca de Laranjeiras, el defensa de 41 años tenía contrato válido hasta junio de 2026.

"Thiago Silva, que retornó al club el año pasado como una leyenda del fútbol mundial, deja un legado de dedicación y amor por el Fluminense", subrayó el equipo en el comunicado en el que anunció que la rescisión fue firmada el martes por el jugador.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Doblete de Raphinha rescata al Barcelona ante Osasuna y afianza el liderato

Real Madrid le brinda respiro a Xabi Alonso con sufrida victoria ante el Alavés

¡Se queda! Luis Suárez renueva su contrato con el Inter Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
DISCURSO

Presidente Trump: "Somos ahora una nación respetada y de liderazgo mundial"

El comisionado Rolando Escalona levanta su brazo al juramentarse en el cargo.
JURAMENTACIÓN

Rolando Escalona asume el Distrito 3 de Miami y promete ponerle fin a la división política

Pandilleros del Tren de Aragua, entre el primer grupo de migrantes enviado a la Bahía de Guantánamo 
Política migratoria

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
EEUU

Trump defiende que el despliegue militar en las costas de Venezuela "es solo un bloqueo"

Barcos petroleros de Venezuela.
Economía

Se avecina "caída dramática" de las exportaciones de petróleo de Venezuela tras bloqueo de EEUU a buques

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ECOSISTEMA Y DESARROLLO

DeSantis aprueba inversión de $27.4 millones en adquisición de tierras para conservación y protección agrícola en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen referencial de las diferentes redes sociales que existen. 
ENCUESTA

Casi dos tercios de los votantes estadounidenses apoyan vetar redes sociales para menores

Kiara Bryant, de 35 años.
ARRESTO

Mujer arrestada tras agredir violentamente a empleado de un gimnasio en Miami

Eileen Higgins.
POSESIÓN

Eileen Higgins asume la alcaldía de Miami tras un triunfo histórico

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
CORRUPCIÓN

España: "Comisión Koldo" cita a Zapatero por posibles vínculos con caso Plus Ultra