jueves 13  de  agosto 2026
TENIS

Sin Sinner y Alcaraz, Djokovic acapara los focos en el Masters de Cincinnati

El serbio Novak Djokovic, al igual que el alemán Alexander Zverev y otros aspirantes, está ante una oportunidad de oro en esta edición de Cincinnati

El serbio Novak Djokovic durante un entrenamiento antes del inicio del Abierto de Australia, el 9 de enero de 2025.

El serbio Novak Djokovic durante un entrenamiento antes del inicio del Abierto de Australia, el 9 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CINCINNATI.- Tres años después de su último triunfo, Novak Djokovic regresa al Masters 1000 de Cincinnati como gran candidato ante las ausencias de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, que tratan de recuperarse a tiempo de sus lesiones para disputar el Abierto de Estados Unidos.

Djokovic, al igual que el alemán Alexander Zverev y otros aspirantes, está ante una oportunidad de oro en esta edición de Cincinnati que se extenderá desde el jueves hasta el 23 de agosto.

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El italiano Sinner, número uno mundial, renunció a viajar al estado de Ohio por un problema en la rodilla derecha que no quiere que amenace su presencia en el Abierto de Estados Unidos, último evento de Grand Slam del año.

Alcaraz tampoco ha descartado su presencia en la gran cita de Nueva York, donde debe defender el título, aunque sigue parado desde abril por una lesión en la muñeca.

El español, segundo del ránking de la ATP, es el vigente campeón en Cincinnati, donde se impuso en la pasada final a Sinner, que se retiró por malestar físico tras sólo 20 minutos de juego.

Pelear sin descanso

El desencanto por este fallido duelo entre los dos dominadores del circuito contrasta con la memorable batalla que libraron Djokovic y Alcaraz en la final de 2023, en la que el serbio salió vencedor tras casi cuatro horas.

El gigante serbio se rasgó la camiseta de pura emoción tras prevalecer en la final más larga a tres sets que vivió el circuito al menos desde 1990.

Aquel triunfo fue el tercero de "Nole" en Cincinnati, tras los de 2018 y 2020, y su 39º en torneos Masters 1000.

En la segunda mitad de 2023 alcanzó su corona 40 de Masters 1000 en París y la 24 de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos, ambos récords en la ATP.

A los 39 años, Djokovic sigue peleando sin descanso por redondear su incomparable vitrina con un título 25 de Grand Slam, cuya mejor opción podría ser el próximo US Open si Sinner y Alcaraz no llegan en buenas condiciones físicas.

Nueva oportunidad para las joyas

Con este objetivo en mente, Djokovic intentará ganar rodaje en Cincinnati después de un mes sin competir tras su derrota en semifinales de Wimbledon ante Sinner.

El balcánico no acudió al Masters 1000 de Montreal, que concluirá el jueves, coincidiendo con el arranque en Cincinnati.

Djokovic, liberado de jugar la primera ronda, podría debutar enfrentando al argentino Thiago Tirante, si el sudamericano supera en su debut al británico Jan Choinski.

Zverev, que será el primer sembrado de Cincinnati, debe ejercer esta vez su autoridad después de su chocante eliminación en su debut en Montreal, donde también era primer favorito.

La nueva joya española Rafael Jódar, que perdió el miércoles en las semifinales del Masters 1000 de Montreal ante el estadounidense Brandon Nakashima, se estrenaría ante el canadiense Denis Shapovalov o el francés Adrian Mannarino.

El brasileño João Fonseca, por su parte, tratará de llegar más lejos que en Montreal, donde cayó en octavos de final ante Ben Shelton.

Reencuentro de las Williams

En el WTA 1000 femenino, la polaca Iga Swiatek defenderá el título una vez que culmine su participación en el Abierto de Canadá, en el que este miércoles consiguió su pase a la final, que disputará el jueves.

La bielorrusa Aryna Sabalenka, ganadora en 2024, llega también con ganas de quitarse el sinsabor de su derrota en octavos de final en Canadá.

Otra de las grandes atracciones del torneo debe ser el reencuentro de Venus y Serena Williams, que recibieron una invitación para formar pareja en dobles.

Las hermanas estadounidenses, que han ganado 14 títulos de Grand Slam en dobles y tres medallas de oro olímpicas, jugaron juntas por última vez en dobles en el US Open de 2022.

Serena Williams, poseedora de 23 títulos de Grand Slam, cayó en la primera ronda del pasado Wimbledon en su primer partido individual en cuatro años.

La estrella estadounidense, de 44 años, había disputado anteriormente dos partidos de dobles, pero una lesión de rodilla le obligó a cancelar sus planes de jugar junto a Venus en Wimbledon.

La japonesa Naomi Osaka, a quien una lesión la privó de jugar la final de 2020 en Cincinnati, alegó cansancio y será una de las notables ausencias.

FUENTE: AFP

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