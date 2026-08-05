miércoles 5  de  agosto 2026
TENIS

¡Sigue la espera por su regreso! Alcaraz se baja del Masters 1000 de Cincinnati

El español Carlos Alcaraz tenía previsto regresar a la competición en este torneo de preparación para el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año

El español Carlos Alcaraz celebra después de ganar un partido en las Finales de la ATP, el 9 de noviembre de 2025.

El español Carlos Alcaraz celebra después de ganar un partido en las Finales de la ATP, el 9 de noviembre de 2025.

MARCO BERTORELLO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- El español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, renunció a participar en el Masters 1000 de Cincinnati mientras continúa recuperándose de una lesión en la muñeca que lo mantiene alejado de las canchas desde abril, anunció la organización este martes.

Alcaraz tenía previsto regresar a la competición en este torneo de preparación para el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, que comenzará el 30 de agosto en Nueva York.

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Los organizadores del torneo, que se disputará entre el 8 y el 23 de agosto, indicaron en un comunicado que Alcaraz se bajó de Cincinnati debido a "una lesión en la muñeca que aún persiste".

"Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir lo antes posible", dijo el director del torneo, Bob Moran. "Le deseamos lo mejor en su recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Cincinnati en el futuro".

La baja en Cincinnati genera dudas sobre la defensa del título de Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, que comenzará el 30 de agosto en Nueva York.

El Masters 1000 de Cincinnati es uno de los principales torneos de preparación sobre pista dura antes del certamen neoyorquino.

El español ya se había perdido los Masters 1000 de Madrid y Roma y posteriormente Roland Garros, donde era el bicampeón vigente. Tampoco disputó Wimbledon, después de considerar junto a su equipo que lo más prudente era continuar con su recuperación.

"Todavía no estaba listo para jugar", había dicho Alcaraz tras decidir no participar en el torneo londinense.

Alcaraz comenzó la temporada con fuerza y en enero se convirtió, con 22 años, en el hombre más joven en completar el Grand Slam de carrera tras conquistar el Abierto de Australia. En febrero también ganó el torneo ATP de Doha.

Sabalenka inicia con autoridad en Toronto

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, avanzó este martes a la tercera ronda del WTA 1000 de Toronto al imponerse por un doble 6-3 a la japonesa Moyuka Uchijima.

Sabalenka, principal favorita, impuso desde el comienzo la diferencia de jerarquía ante Uchijima, que accedió al cuadro principal procedente de la fase de clasificación.

La bielorrusa resolvió el encuentro en sets corridos en una hora y 21 minutos y mantuvo el control para instalarse entre las 32 mejores del certamen.

FUENTE: AFP

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