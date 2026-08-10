Sinner se baja de Cincinnati por lesión en la rodilla

El italiano Jannik Sinner saca contra el danés Elmer Moller durante su partido de tercera ronda individual del torneo ATP Tour Madrid Open 2026 en la Caja Mágica de Madrid, el 26 de abril de 2026.

Jannik Sinner, número uno del mundo, anunció su retiro del Masters 1000 de Cincinnati debido a una lesión en la rodilla derecha, poniendo en duda su preparación para el Abierto de Estados Unidos.

El italiano, de 24 años, no compite desde que conquistó en julio su segundo título consecutivo en Wimbledon. Sinner tampoco participó en el Masters 1000 de Toronto, que comenzó el miércoles pasado.

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“Después de consultar con mis médicos y mi equipo, tengo que anunciar que necesito retirarme del torneo Masters 1000 de Cincinnati”, señaló Sinner en un comunicado divulgado por los organizadores. “Mi rodilla derecha me ha estado molestando y, aunque hemos trabajado duro con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy listo para competir”.

El actual número uno del ranking ATP agregó que está “muy decepcionado” por no poder jugar en Cincinnati y que ahora concentrará sus esfuerzos en llegar en condiciones al US Open.

Sinner suma cinco títulos de Grand Slam y todavía necesita conquistar Roland Garros para completar el Grand Slam de carrera.

Su baja supone además un duro golpe para el torneo de Cincinnati, uno de los principales eventos de preparación antes del US Open. El italiano ganó allí hace dos años y posteriormente conquistó el Abierto de Estados Unidos.

La ausencia de Sinner se suma a la de Carlos Alcaraz, número dos del mundo, quien también anunció su retiro del torneo debido a una lesión persistente en la muñeca. De esta manera, Cincinnati no contará con los dos primeros jugadores del ranking mundial para el inicio del cuadro masculino.

Alcaraz, de 23 años, derrotó precisamente a Sinner en la final del US Open del año pasado, en cuatro sets, y buscará defender su corona cuando el cuadro principal del último Grand Slam de la temporada comience el 30 de agosto.