Sinner contrata a nuevos preparadores físicos tras despedir a previos por caso de dopaje

Sinner, número uno en el ránking de la ATP, mantiene en su equipo al osteópata, Andrea Cipolla.

“Bienvenidos al equipo Marco y Ulises", escribió el italiano en Instagram debajo de una foto con sus nuevos preparadores físicos.

Picsart_24-08-20_13-27-43-754.jpg Jannik Sinner, de Italia, devuelve un tiro frente a Andrey Rublev, de Rusia, durante un partido de cuartos de final en el Abierto de Montreal, el sábado 10 de agosto de 2024. Graham Hughes/The Canadian Press vía AP

Sinner dio positivo dos veces por un esteroide en un control realizado en marzo, pero no fue suspendido tras determinar que la sustancia prohibida, Clostebol, entró en su físico sin intención mediante un masaje aplicado por su fisioterapeuta, Giacomo Naldi. Sinner explicó que su anterior preparador físico, Umberto Ferrara, adquirió un aerosol que tenía el esteroide y se lo dio a Naldi para tratar un corte en un dedo. Acto seguido, Naldi dio tratamiento a Sinner sin usar guantes.

El caso de dopaje se mantuvo en secreto hasta el anuncio el mes pasado. El número uno del mundo acabó consagrándose campeón del Abierto de Estados Unidos, imponiéndose ante Taylor Fritz en la final.

Previo al US Open, Sinner anunció los despidos de Naldi y Ferrara.

Panichi y Badio empezaron a trabajar oficialmente con Sinner en Mónaco desde el lunes y acompañarán al campeón de dos citas de Grand Slam en los venideros torneos en Beijing y Shanghái.

Panthers cambian de quarterback

Los Panthers de Carolina han tomado la decisión de quitarle la titularidad a Bryce Young, el quarterback que tomaron con la primera selección general del draft de 2023, tras su mal comienzo de la temporada, según informó una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló el lunes con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el entrenador en jefe, Dave Canales, aún no se ha pronunciado al respecto.

Andy Dalton asumirá como el titular.

Young ha completado apenas 31 de 56 pases para 244 yardas con tres pases interceptados. Los Panthers tienen foja de 0-2 esta temporada, superados 73-13 por los Saints de Nueva Orleans y los Chargers de Los Ángeles. Young corrió para un touchdown, el único de Carolina esta campaña.

FUENTE: AP