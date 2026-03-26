Sinner sigue volando en el Masters 1000 de Miami

El italiano Jannik Sinner celebra tras vencer a su compatriota Luciano Darderi en un partido del Abierto de Australia en Melbourne, el 26 de enero de 2026.

MIAMI.- El italiano Jannik Sinner dio este jueves otra lección de tenis frente al estadounidense Frances Tiafoe en los cuartos de final del torneo de Miami , donde la joya local Coco Gauff se metió por primera vez en la final femenina.

A Sinner, número dos mundial, sólo le hicieron falta 71 minutos para deshacerse de Tiafoe (20) por un doble 6-2.

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Desde el juego inicial, en el que quebró el servicio de Tiafoe, el italiano desplegó un tenis arrollador con 14 aces (por 4 de su rival) y sin conceder una sola pelota de "break".

Sinner conectó también 33 golpes ganadores, por siete de su oponente, para alargar su extraordinaria racha de 15 victorias seguidas sin ceder un set en torneos Masters 1000.

En Miami, donde fue campeón en 2024, lleva 10 partidos seguidos invicto, ya que el año pasado estuvo ausente del certamen debido a una suspensión por su doble positivo de clostebol.

Ganador este mes del Masters 1000 de Indian Wells, Sinner está a sólo dos pasos de completar el doblete de títulos conocido como Sunshine Double, que nadie logra en el tenis masculino desde Roger Federer en 2017.

Su próximo oponente salía del último cruce de cuartos, entre el alemán Alexander Zverev y el argentino Francisco Cerúndolo, que pugnaba por meterse entre los cuatro mejores de Miami como hizo en 2022.

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El francés Arthur Fils y el checo Jiri Lehecka ya están citados para la jornada de semifinales del viernes.

Aunque Miami es terreno fértil para sorpresas, Sinner sigue siendo el favorito absoluto en una edición de la que Carlos Alcaraz fue eliminado temprano y a la que no acudió Novak Djokovic por lesión.

El transalpino afiló todavía más su demoledor tenis frente a Tiafoe, la última raqueta estadounidense que seguía en liza y verdugo el lunes del último campeón, el checo Jakub Mensik.

"Cuando comienzas con un quiebre a favor, eso ya te da un poco de confianza", señaló Sinner. "En lo mental puede haber altibajos de ambos lados, así que trato de mantenerme muy tranquilo y aprovechar las oportunidades que tenga. Creo que esa fue la clave hoy".

Gauff espera por Sabalenka o Rybakina

En el WTA 1000, la estadounidense Coco Gauff fue la primera en asegurar su plaza en la final gracias a un contundente triunfo sobre la checa Karolina Muchova por un doble 6-1.

A los 22 años, Gauff será el sábado la finalista estadounidense más joven del certamen desde Serena Williams en 2003.

Criada en Delray Beach, a las afueras de Miami, Gauff nunca había pasado de los octavos ante su público y este año tampoco parecía llegar en su mejor momento, tras retirarse en tercera ronda de Indian Wells por una lesión en el brazo izquierdo.

"Sinceramente, llegué a pensar que no iba a jugar este torneo", reveló tras su victoria ante Muchova. "Pero un día me desperté y me dije: 'Tengo que intentar jugar si estoy sana'".

"Si había un torneo que me iba a devolver la alegría y el ritmo, sentía que sería este, por estar en casa, rodeada de mi familia y con la gente apoyando", dijo la vigente campeona de Roland Garros al agradecer el apoyo de las gradas.

Para superar las primeras cuatro eliminatorias Gauff necesitó llegar al set de desempate, pero este jueves elevó sus prestaciones ante Muchova.

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Tras ceder un "break" en el juego inicial, la estadounidense encadenó 10 juegos consecutivos para hacerse con el primer set y adelantarse 4-0 en el segundo, antes de celebrar radiante el triunfo.

Su rival en la final será la ganadora del reencuentro de este jueves entre las dos mejores tenistas del momento: la bielorrusa Aryna Sabalenka, defensora del título, y la kazaja Elena Rybakina.

En enero, Rybakina derrotó a Sabalenka en la final del Abierto de Australia, mientras que la bielorrusa le devolvió el golpe menos de dos semanas atrás por el título de Indian Wells.

Al igual que Sinner, Sabalenka está también a dos escalones de completar el "Sunshine Double", que sólo lograron cuatro jugadoras en el pasado.

FUENTE: AFP